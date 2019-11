iXpand jednoducho rozšíri kapacitu iOS zariadení

iXpand Flash Drive Go je nový flash disk značky SanDisk uvedený slovenský trh. Disk umožňuje rozšíriť kapacitu iPhonu alebo iPadu a uľahčuje prenos dát medzi jednotlivými zariadeniami a počítačom.

iXpand Flash Drive Go umožňuje uvoľniť miesto na iPhone a automaticky zálohovať fotografie, videa alebo kontakty. Vďaka druhému konektoru pre rozhranie USB 3.0 je možné prenášať digitálny obsah z počítača alebo na neho. Pomocou aplikácie iXpand™ app je možné ďalej rozšíriť možnosti tohto flash disku a využívať napríklad automatické zálohovanie alebo chrániť uložené súbory heslom.

iXpand je uložený v kovovom tele. iXpand Flash Drive Go má naviac očko na zavesenie napríklad na zväzok kľúčov, a predovšetkým sklápací kryt, ktorý chráni konektory USB 3.0 a Lightning konektor. iXpand Flash Drive Go je dodávaný v dvoch kapacitách. Model s 256 GB má doporučenú koncovú cenu 129 EUR vrátane DPH. Model so 128 GB je dostupný od 69 EUR vrátane DPH.

Zdroj: TS