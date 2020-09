Huawei zariadenia s EMUI 11 budú môcť prejsť na Harmony OS

Huawei pokračuje v zbavovaní sa závislosti na amerických technológiách.

Spoločnosť Huawei oznámila, že zariadenia s EMUI 11 budú môcť prejsť na ich vyvíjaný operačný systém Harmony OS, aj keď nie je potvrdený prechod všetkých zariadení. Špekuluje sa, že pôjde minimálne o tie ktoré nemajú podporu Google služieb, akými sú napríklad séria Mate 30 či P40. Ide o zaujímavú možnosť prechodu, no doteraz nie je známa podoba samotného Harmony OS a tak isto chýba veľa detailov.

Operačný systém má byť predstavený počas budúceho roka. Systém bude určite stáť za vyskúšanie, keďže to bude niečo nové, no otázkou je, či sa "uchytí" na trhu a bude schopný konkurovať zariadeniam s iOS a OS Android. Keďže už tu boli pokusy ako webOS, Windows Phone, Firefox OS a podobne. Všetko to boli zaujímavé systémy, ale stroskotali na minimálnom záujme vývojárov aplikácií.

Zdroj: AndroidAuthority