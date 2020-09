Huawei Mate 40 Pro bude mať predný duálny selfie fotoaparát

Bývalo nepísaným pravidlom, že spoločnosť Huawei každým rokom na jeseň predstavila svoju vlajkovú sériu Mate.

Tento rok však stále čakáme na termín, kedy by mala byť predstavená séri Huawei Mate 40. Síce sa hovorí, že by telefóny tejto série mohli byť v ohrození vďaka americkým sankciám, ale všetci veria, že nakoniec vydané budú. Už sa na nich vraj aj pracuje a na verejnosť postupne prenikajú informácie o jednotlivých modeloch. O informácie o sérii Mate 40 sa na čínskej sieti stará pomerne spoľahlivý tipér (leaker), ktorý si hovorí Digital Chat Station a tvrdí, že celá séria ponúkne tri modely. Konkrétne štandardnú verziu Mate 40, potom Mate 40 Pro a tretím modelom má byť najvybavenejší Mate 40 Pro Plus. Ďalej informuje aj o tom, ako na tom budú jednotlivé modely s fotoaparátmi.

Mate 40 bude mať predný fotoaparát s jedným snímačom. Telefóny Pro a Pro Plus na tom budú lepšie, Mate 40 Pro by mal mať duálny selfie fotoaparát uložený do oválnej „diery“ v displeji. Jeden zo snímačov bude Sony IMX588 a ten druhý potom Sony IMX516, čo je v podstate TOF senzor. Leaker tiež zverejnil, že celá séria dostane v rámci hlavného fotoaparátu senzor Sony IMX700. Ide o 50 MPx snímač, ktorý sa objavil pri vlajkovom smartfóne Honor 30 Pro Plus. Modul zadného fotoaparátu bude v prípade Mate 40 Pro kruhový so štyrmi snímačmi, zatiaľ čo Mate 40 bude mať hlavný trojitý fotoaparát. Očakáva sa tiež, že Mate 40 bude osadená procesorom Kirin 9000. Zostáva teda len počkať na to, až výrobca potvrdí, kedy vlastne rad Mate 40 predstaví.

Zdroj: GCh