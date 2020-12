Hry Ubisoft+ odteraz aj na cloudových herných službách Google Stadia a Amazon Luna

Hry Ubisoft Plus je odteraz možné hrať na cloudových herných platformách Google Stadia a Amazon Luna. Ubisoft a Google oznámili, že Ubisoft Plus (pôvodne UPlay Plus) bude odteraz k dispozícii prostredníctvom služby Google Stadia.

Každý predplatiteľ služby Ubisoft Plus tak bude môcť hrať hry tejto služby prostredníctvom Google Stadia na podporovaných zariadeniach. Ubisoft tvrdí, že zavedenie takejto podpory môže trvať niekoľko dní, kým sa dostane ku všetkým používateľom a v súčasnosti je k dispozícii iba pre predplatiteľov v USA. Záujemci si musia predplatiť službu Ubisoft+ a následne na stránku Ubisoft+ prepojiť svoj účet s účtom Google Stadia.

Herná služba spoločnosti Ubisoft obsahuje viac ako 100 hier. Používatelia služby Google Stadia si tak teraz budú môcť zahrať nové herné tituly ako Assassin’s Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising a Watch Dogs: Legion. Predplatitelia služby Ubisoft+ nie sú povinní si predplatiť službu Google Stadia Pro - stačí iba bezplatná verzia.

Ubisoft Plus bude k dispozícii aj cloudovej hernej službe Amazon Luna, ktorá vyšla v beta verzii v októbri tohto roku.

