Hra Star Wars Battlefront II: Celebration Edition je zadarmo v obchode Epic Games Store

Hra Star Wars Battlefront II: Celebration Edition je zadarmo pre zariadenia so systémom Windows do 21. januára 2021. Táto edícia obsahuje samotnú hru spolu s množstvom obsahu, ktorý bol k dispozícii prostredníctvom in-game nákupov od vydania hry v roku 2017 až do decembra 2019.

Táto multiplayer hra bola pri vydaní v roku 2017 zaplavená vlnou odporu kvôli množstvu mikrotransakcií. Za posledné tri roky však vývojár hru o dosť vylepšil a poskytol 25 bezplatných aktualizácií obsahu. Tie priniesli do hry nové mapy, hrdinov a možnosti prispôsobenia. Celý tento obsah je súčasťou vydania, ktoré spoločnosť Epic teraz rozdáva zadarmo.

Vývojár EA DICE minulý rok v apríli oznámil, že The Battle on Scarif bude poslednou významnou aktualizáciou obsahu pre túto hru. Aktualizácia pridala mapu Scarif Beach, ktorá pripomína prostredie vrcholnej scény filmu Rogue One: A Star Wars Story. V hre Battlefront 2 je tak teraz obsah inšpirovaný už každým Star Wars filmom vrátane všetkých troch dielov trilógie a všetkých spin-offov. Do hry už pravdepodobne nebudú pridané žiadne nové mapy alebo postavy, ale spoločnosť EA bude stále udržiavať servery, pokiaľ ju ľudia budú stále hrať.

Ak chcete získať bezplatnú kópiu hry Battlefront 2, budete potrebovať účet v obchode Epic Games Store. Po prihlásení musíte tiež na svojom účte povoliť dvojfaktorové overenie, aby ste mohli získať bezplatné hry - je to pravidlo, ktoré spoločnosť Epic Games vytvorila v apríli 2020. Dvojfaktorové overenie si môžete povoliť v sekcii Heslo & Zabezpečenie (Password & Security) v nastaveniach účtu.

Hra Star Wars Battlefront II: Celebration Edition je zadarmo dostupná do 21. januára 2021. Potom ju vystrieda hra Galactic Civilizations III, ktorá bude zadarmo dostupná do 28. januára 2021.

