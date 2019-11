HP nateraz odmietlo ponuku na prevzatie od spoločnosti XEROX

Určite ste zachytili, že HP má na stole ponuku od spoločnosti Xerox na prevzatie spoločnosti. Chýlilo by sa tak k jednej z najväčšej akvizícii v histórií IT, tento rok by bola jednoznačne najväčšia.

XEROX Holding ponúkol 22 amerických dolárov za akciu, teda celkovo 33.5 miliardy amerických dolárov. Trhová hodnota spoločnosti XEROX je pritom len 8 miliárd, pričom HP má zase 27-30 miliárd dolárov.

CEO spoločnosti XEROX John Visentin, dostal oficiálny list zo spoločnosti HP, kde sa uvádza, že HP Inc., je podhodnotená a v tejto chvíli nie je úplne v zhode so stratégiou majiteľov akcií predávať HP. Na druhej strane, sa tam uvádza, že v prípade, že ak XEROX ponúkne adekvátnu sumu peňazí, môže sa jednanie posunúť na vyššiu úroveň. Spoločnosť HP tak predaj, fúziu alebo podobnú formu spolupráce ako je joint venture, úplne nevylučuje. Ak XEROX ukáže dosť peňazí, je možné, že sa dočkáme skôr fúzie. Akcionári HP ale budú od Xeroxu chcieť kompletnú analýzu možného obchodu. Je nutné zdôrazniť, že podobné analýzy trvajú celé mesiace a zamestnávajú hlavne zamestnancov akými sú audítori, znalci či účtovníci.

Xerox je v súčasnosti hlavne spoločnosť orientujúca sa na korporátnu tlač, ale v budúcnosti môže úplne skončiť, je preto logické, že hľadá nové možnosti ako rozvíjať svoj obchod. Mimochodom, Xeroxu vďačíme za používateľské prostredie počítačov, tak ako ho dnes poznáme. HP chce do roku 2022 znížiť počet zamestnancov o 16%, teda o 9000 ľudí. Xerox chce zase šetriť, až 640 000 000 miliónov dolárov. Fúzia má ušetriť až 2 mld. USD ročne. Ako vyzerá takáto ponuka si môžete pozrieť v zdroji.

