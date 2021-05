Honor 50 bude prvým telefónom spoločnosti s Google službami po zákaze zo strany USA

Honor, bývalá divízia spoločnosti Huawei, je pripravená uviesť na globálny trh nový smartfón Honor 50. Výrobca potvrdil, že telefón bude poháňať novo uvedený SoC čip Snapdragon 778G a najnovšie uviedol aj to, že nadchádzajúca séria smartfónov bude dodávaná aj so službami Google Mobile Services (GMS).

Spoločnosť Honor Germany prostredníctvom tweetu potvrdila, že nová séria smartfónov spoločnosti Honor bude obsahovať aj služby od spoločnosti Google. Minulý týždeň spoločnosť zdieľala tweet o pripravovanom smartfóne s procesorom Snapdragon 778 a v rovnakom vlákne položil používateľ „NickNyan“ otázku ohľadom Google služieb. V odpovedi na komentár spoločnosť Honor jasne uviedla, že zariadenie sa bude dodávať s týmito službami. Spoločnosť už tiež potvrdila, že séria Honor 50 si zachová nadstavbu Magic UI spolu s niektorými pridanými funkciami.

Smartfón Honor 50 sa tak stane prvým telefónom spoločnosti Honor so službami Google Mobile Services po tom, čo v máji 2019 USA vydalo zákaz s obchodovaním so spoločnosťou Huawei, pod ktorú v tom čase značka Honor ešte patrila. Spoločnosť Huawei však v minulom roku značku Honor predala spoločnosti Shenzhen Zhixin New Information Technology.

Keďže sa v minulom roku zmenil majiteľ spoločnosti, nový majiteľ začal rokovania so spoločnosťami Google a Qualcomm. Nedávne oznámenie potvrdilo, že rokovania skončili úspešne, a preto prichádza nadchádzajúca séria Honor 50 s čipsetom od spoločnosti Qualcomm a službami od spoločnosti Google.

