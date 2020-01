Hľadáte odolný smartfón? Máme tu pre vás zopár tipov

Viacerí z nás nesedia len v kancelárii, či nepracujú doma za svojím stolom. Veľakrát treba vybehnúť do terénu, na stavbu, či sa pohybovať v prostredí kde je odolný smartfón viac než potrebný. Nemáte však predstavu aké odolné smartfóny sa dajú kúpiť a čo dokážu? Prinášame vám zopár tipov na odolné smartfóny, ktoré vás podržia aj v tých najšpinavejšich prostrediach.

Ak hľadáte základný odolný a malý smartfón, tak sa bližšie pozrite na Ulefone Armor X6. Tento smartfón má len 5" displej a zmestí sa tak do každého vrecka. Cena je priam "úžasná" a to len 82 eur

Tento telefón má certifikáciu IP68 a IP69K - IP68 vám zaručí, že smartfón vydrží ponorenie do vody (30 minút do hĺbky 1.5 metra) a je odolný voči nečistotám a prachu. Čo však IP69K? Je to odolnosť voči vysokému tlaku vody z malej vzdialenosti a vysokej teplote.

Mimo to odolá Armor X6 pádom z výšky 1.2 metra a vystaveniu prachu po dobe 24 hodín.

Výdrž smartfóna je vďaka kombinácii malého displeja (rozlíšenie 720x1280ppx), úsporného CPU (Mediatek MT6580) a veľkej batérii (4000mAh) na úrovni niekoľkých dní. A keďže ide o základný model treba povedať, že sa tu nachádza 2GB RAM a 16GB ROM.

Cena Ulefone Armor X6 je 82 eur.

Odolný smartfón, ktorý útočí na niektoré "high end" smartfóny? Navyše je modulárny? To je DOOGEE S90 Pro, ktorého cena je teraz 273 eur. Dostupný je z Francúzkeho veľkoskladu, čiže sa vyhnete plateniu cla.

Začnime najprv tým, čo dokáže ponúknuť z pohľadu odolnosti.

Odolnosť IP68 a IP69K (otestovaný v hĺbke 1.5m po dobu 2 týždňov!)

Gorilla Glass 4

Titanium hliníková konštrukcia MIL-STD-810

Gumové rohy pre lepšiu absorpciu nárazov

Odolnosť voči nízkym a vysokým teplotám (-30 až +60 stupňov)

Odolnosť voči pádom z 1.5m výšky

DOOGEE S90 Pro však nechce byť len odolným smartfónom ale smartfónom na každý deň. Neveríte? Pozrite sa na zbytok vecí, ktoré ponúka

Procesor Helio P70 (cca 180tis. bodov v Antutu)

6.18" displej

6GB RAM, 128GB ROM

5050mAh batéria

Android 9.0

NFC modul

10W bezdrôtové nabíjanie

16+8MP zadný fotoaparát

8MP predný fotoaparát

Možnosť dokúpiť extra modul ako ovládač na hranie hier, zoom kamera, extra batéria, anténa pre lepší signál

DOOGEE S90 Pro si môžete kúpiť za 273 eur z EÚ skladu.

Pomerne dobre vyzerajúcim smartfónom je rovnako DOOGEE S40 s 5.5" displejom. Rovnako ako S90 Pro aj S40 má zopár skvelých vychytávok ako:

Titánium hliníková konštrukcia MIL-STD-810, ochrana IP68 a IP69K, NFC modul, či Android 9.0. DOOGEE S40 odolá teplotám -30 stupňov po dobu 24 hodín a teplotám 60 stupňov po dobu 4 hodín.

O dlhú výdrž sa postará batéria s kapacitou 4650mAh.

Cena tohoto smartfónu je rovných 100 eur.

Základnou verziou DOOGEE S40 je verzia LITE s 2GB RAM a 16GB ROM. Rovnaká ochrana a odolnosť ale nižšia cena - 82 eur.

OUKITEL WP5 "roznesie" svoju konkurenciu vďaka mega veľkej batérii 8000mAH - vďaka tomu môžete počítať s niekoľko dňovou výdržou. WP5 má 5.5" displej, 3GB RAM a 32GB ROM.

Cena OUKITEL WP5 je teraz 91 eur.

To všetko zabalené v super odolnej konštrukcii, ktorá odolá pádom z výšky 1.5, prachu z betónu po dobu 24 v hĺbke 1 metra, a teplotám v rozmedzí -55 stupňov až 70 stupňov Celzia.

WP5 má tri zadné fotoaparáty v konfigurácii 13+5+2MP a 5MP prednú kameru.

Ďalším odolným smartfónom, ktorý sa netvári ako odolný a môžete ho kľudne nosiť aj na business stretnutia je Ulefone Armor 5S s 5.85" displejom, 4GB RAM a 64GB ROM. Po softvérovej stránke tu nájdete Android 9.0. Poteší Qi 10W bezdrôtové nabíjanie, či NFC.

Ulefone Armor 5S stojí vo výpredaji teraz 127 eur.

Aj keď Armor 5S nevyzerá ako iné odolné smartfóny, zvládne toho naozaj dosť.

Ochrana IP68 a IP69K

Ponorenie do vody na 30 minút do hĺbky 1,5m

Pády z 1,2m výšky

24 hodinové ponorenie do betónového prachu

Dokáže pracovať v 90% vlhkosti po dobu 6-8 hodín

Do pozornosti ešte dávame:

DOOGEE S60 Lite - 136 eur

DOOGEE S90C - 309 eur

DOOGEE S68 Pro - 182 eur

Cubot King Kong Mini - 91 eur

Ulefone Armor 6S - 236 eur

Ponuka je naozaj pestrá a veríme, že si budete vedieť vybrať.

