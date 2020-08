Hit internetu: Chlapík chce natankovať benzín do elektroauta?

Ako sa hovorí, nikto nie je dokonalý a človek sa celý život učí. Medzi hity internetu sa však zaradil mladík, ktorý sa pokúša natankovať Teslu!

Natankovať benzínom, alebo naftou elektro auto je rozhodne zážitok pre okoloidúcich, či ostatných zákazníkov pumpy. V krátkom 3,5 minútovom videu, ktoré zverejnil kanál TechnologyExpo na YouTube (prevzatý z videa uverejneného na facebooku pod menom Justin Flom) sa snaží chlapík nájsť to „správne“ miesto kam môže zasunúť hadicu z čerpacej stanice. Ibaže... Nikde nič...

S privretými očami možno okomentovať počínanie mladíka, ktorý sa pokúsil natankovať Teslu benzínom. Po niekoľkominútovom bezhlavom chodení okolo vozidla berie vodič do rúk smartfón, pričom nie je ťažké uhádnuť, čo asi hľadá. Keď po chvíli hľadania zistí, čo je vo veci a že do elektro auta nemôže nič natankovať, jeho reakcia stojí ozaj za to.

Zdroj: YT