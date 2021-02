Google pracuje na ochrane súkromia

Google po vzore Apple, pracuje na svojom spôsobe ochrany osobných údajov.

Americká spoločnosť Google stojaca za najpoužívanejším vyhľadávačom, pracuje na lepšej ochrane osobných údajov v rámci operačného systému Android. Presnejšie, chcela by priniesť alternatívne riešenie, aké predstavil konkurenčný Apple pre svoje zariadenia. Riešenie by malo byť ale menej prísne ako to od nahryznutého jablka. Tento nápad spoločnosti Google je zatiaľ len v štádiu interných rozhovorov.

Google sa v tomto prípade snaží vyvážiť vysoký dopyt užívateľov po ochrane súkromia s požiadavkami a potrebami inzerentov a vývojárov. Firma tak pracuje na novom štandarde, ktorý by mal uspokojiť oboje strany tohto „konfliktu“. Nový nástroj by sa mal volať Privacy Sandbox. Pre Google pôjde o ťažkú úlohu, nakoľko spoločnosť žije hlavne z príjmu z reklám.

Apple v nadchádzajúcej aktualizácii iPadOS 14.5 pre svoje zariadenia iPad a iOS 15.5 pre iPhone zavedie novú funkciu s názvom App Tracking Transparency. Vďaka tejto funkcii si môžu užívatelia vybrať, aké údaje môžu o nich jednotlivé aplikácie zhromažďovať. Tento krok zo strany Apple, otriasol hlavne so spoločnosťou Facebook, ktorá sa spolu s ďalšími spoločnosťami sťažuje na to, že technologická spoločnosť im obmedzuje lepšie cieliť reklamu na užívateľov. To im samozrejme spôsobuje problémy s generovaním príjmov.

Google zároveň uviedol v roku 2020, že plánuje znefunkčniť súbory cookie vo svojom internetovom prehliadači Chrome. Tie slúžia webovým stránkam, na sledovanie užívateľov na webe a lepšie na nich cieliť reklamu. Novým riešením by mala byť nová technológia Privacy Sandbox, ktorá by mala zhromažďovať menej dát o užívateľoch, ale pri tom stále cieliť reklamu.

Zdroj: GSMArena, Bloomberg,