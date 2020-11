Google ide obmedziť priestor na on-line zálohu fotiek

Google ide obmedziť zálohovanie fotiek na jeho cloude.

Spoločnosť z Mountain View plánuje obmedziť neobmedzený priestor na vaše fotky v rámci služby Google Fotky. Google totiž ponúka neobmedzený priestor na vaše fotografie, ak si ich zálohujete len vo vysokej kvalite a nie v plnom rozlíšení. To sa má zmeniť už 1. júna 2021, kedy týmto dňom sa budú vaše fotky započítavať do 15GB úložiska poskytnutého Googlom.

Do toho dátumu ešte platia aktuálne podmienky na neobmedzený priestor a fotografie nebudú započítané do vášho priestoru. Google zároveň týmto aj propaguje svoju službu Google One, kde v rámci najlacnejšieho tarifu 1,99€ na mesiac ponúka 100GB priestor. Vyhľadávač tento krok zdôvodňuje tým, že zálohuje veľké množstvo fotiek a videí, kedy každý týždeň sa nahrá ich 28 miliárd. Doteraz to podľa Googlu robí 4 bilióny fotiek a videí na ich serveroch.

Google týmto krokom jednoznačne stráca výhodu, čo sa fotiek týka a užívateľom už nič nebráni prejsť na konkurenčné služby, akými sú Mega, Microsoft OneDrive, DropBox, Box alebo Amazon Cloud, Huawei Cloud, Mi Cloud či ďalší.

