Google blokuje inštaláciu aplikácií z neznámych zdrojov

Google blokuje inštaláciu Fotoaparátu a Rekordéru formou aplikácií neznámych zdrojov.

S príchodom smartfónu Google Pixel 5 prišli aj nové verzie aplikácií, ako napríklad Fotoaparát Google vo verzii 8.0 a Google Rekordér vo verzii 2.0, ktoré zdieľali aj členovia XDA-Developers komunity. Bohužiaľ, vyskytol sa problém a ak si chceli užívatelia starších Pixelov nainštalovať tieto nové verzie, skončili s chybovou hlášku. Problém bol ale viac-menej náhodný. Niektorým užívateľom sa podarilo nové verzie nainštalovať bez problémov, iní museli smartfón vrátiť do výrobných nastavení, aby mohli spraviť inštaláciu. Väčšina komunity mala podozrenie, že ide len o nejakú náhodnú chybu, bohužiaľ v tomto prípade ide o "vlastnosť" nového Android API vo verzii 11.

Z toho vyplýva, že ak sa pokúsite nainštalovať napríklad tieto dve aplikácie pod najnovšou verziou operačného systému Android 11, tak dostanete hlásenie o neúspešnosti overenia. Inštalácia skončí neúspechom aj v prípade inštalácie cez príkazový riadok, no maximálne uvidíte nič nehovoriacu informáciu o neúspechu inštalácie: “INSTALL_FAILED_VERIFICATION_FAILURE“. Modderom sa ale podarilo získať bližší popis chyby:

AppIntegrityManagerServiceImpl : Integrity check of com . google . android . GoogleCamera result : DENY due to [ Rule : ( PACKAGE_NAME EQ com . google . android . GoogleCamera ) AND ( VERSION_CODE GTE 32045130 ) AND ( APP_CERTIFICATE EQ F0FD6C5B410F25CB25C3B53346C8972FAE30F8EE7411DF910480AD6B2D60DB83 ) AND NOT ( INSTALLER_NAME EQ com . android . vending ), DENY ]

Podľa tejto chyby zlyhalo overenie integrity inštalácie balíkov, pretože “INSTALLER_NAME” sa nezhodovalo s názvom balíka, ktorý sa nachádza v obchode s aplikáciami Google Play - „com.android.vending“. Bohužiaľ, nepochodíte ani s inštaláciu z alternatívnych obchodov, akým je napríklad APKMirror. Za všetkým stojí program s názvom: AppIntegrityManagerServiceImpl, ktorý je súčasťou novej funkcie OS Android - Integrita aplikácií (App Integrity). Táto funkcia pridáva novú ochrannú vrstvu, ktorá rozhoduje o inštalovaní aplikácií, vďaka súboru pravidiel a tie poskytuje priamo obchod Google Play.

Bohužiaľ s novou oficiálnou verziou operačného systému Android vo verzii 11, pravdepodobne prídete o "bočnú" inštaláciu aplikácií. Mne osobne to začína pripomínať konkurenčný operačný systém. Ostáva teda len veriť, že komunite modderov, ktorý stoja za webovým portálom XDA-Developers, sa podarí dostatočne modifikovať novú verziu systému, tak aby sme nestratili slobodu inštalácie aplikácií mimo obchodu Google play.

Zdroj: XDA-Developers,