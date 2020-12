Galaxy S21 bez pribalenej nabíjačky a slúchadiel, potvrdzuje to ďalší zdroj

Špekulácie o príslušenstve k novým smartfónom Samung Galaxy S21 sa objavili už v októbri. Zdá sa, že dohady, že v balení bude po vzore firmy Apple a ich sérii iPhone 12 chýbať nabíjačka a slúchadlá, sa potvrdzujú.

Táto informácii sa objavuje v dokumentácii brazílskej telekomunikačnej agentúry ANATEL. Podľa dokumentov žiadny z predstavených modelov S21 nebude obsahovať nabíjací adaptér, čo znamená, že bude nutné ho zakúpiť samostatne od Samsungu, alebo iného výrobcu tohto príslušenstva.

Či už to spoločnosti robia z dôvodu šetriť životné prostredie, alebo len ich náklady na výrobu, pravdepodobne sa čoraz častejšie budeme stretávať s menej príslušenstvom obsiahnutom v balení.

Predstavené by mali byť modely Galaxy S21, Galaxy S21 Plus a Galaxy S21 Ultra. Spolu so smartfónmi by mali prísť aj nové bezdrôtové slúchadlá Galaxy Buds Pro. Udalosť sa má konať v polovici januára budúceho roka.

Zdroje: GSMArena, Wccftech