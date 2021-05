Ford si nechal patentovať asi jeden z najhorších nápadov

Ford si patentoval zobrazovanie reklamy v automobiloch.

Automobilové spoločnosti naučili svoje automobily rozoznávať dopravné značky a vedia sa tak prispôsobiť predpísanej rýchlosti na danom úseku cesty. Lenže automobilka Ford si nechala patentovať "vylepšenie" tejto technológie, vďaka ktorému vám automobil zobrazí na obrazovke infotainmentu billboard, ktorý ste nemuseli počas riadenia automobilu všimnúť. Systém by mal fungovať tak, že automobil rozozná billboard popri ceste a následne vám zobrazí reklamu s údajmi inzerenta. To vás nakoniec môže počas jazdy autom rozptýliť a v konečnom dôsledku môžete spôsobiť nehodu. Samozrejme, že ide o rušivý moment.

Zatiaľ je tento nápad podaný len ako patentová prihláška, preto nieje jasné, či by sa nakoniec spomínaný patent pretaviť aj do reality. Automobilovej spoločnosti Ford by prípadné implementovanie systému do automobilov prinieslo určitú formu príjmu financií od inzerentov. Podľa výrobcu by sa vám mohli zobraziť užitočné informácie od navigačných pokynov, telefónneho čísla a samozrejme produkty. Keďže automobily sa stávajú v podstate výkonnými počítačmi na kolesách, tak by táto technológia našla napríklad aj pozitívne využitie v situáciach, ktoré sa pravidelne opakujú. Napríklad, ak jeden deň v týždni chodíte do reštaurácie, tak vás môže automobil vyzvať na zadanie objednávky do vašej obľúbenej reštaurácie a kým prídete na miesto určenia, už vás bude čakať na stole vaše obľúbené menu.

Automobilová spoločnosť Ford sa zároveň vyjadrila k podanému patentu so slovami, že to neznamená okamžité nasadenie technológie do pripravovaných automobilov.

Zdroj: Motor1,