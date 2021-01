Facebook zakáže určité reklamy pred inauguráciou nového prezidenta Spojených štátov amerických.

Po nedávnom incidente, ktorý sa stal 6. januára 2021, kedy vtrhli do budovy Kapitolu v Spojených štátoch americký stúpenci končiaceho prezidenta Donalda Trumpa. Tento incident si vyžiadal aj štyri obete na životoch. Trump si vďaka tomu vyslúžil veľkú kritiku a nie len to. Po týchto udalostiach mu sociálna sieť Twitter deaktivovala konto. Toto rozhodnutie vyvolalo aj vlnu nesúhlasu a začali sa viesť polemiky ohľadom toho, či by mala mať sociálna sieť takú moc a "umlčať človeka", kvôli inému názoru, napriek tomu, že Trump šíril nepravdy.

Americká sociálna sieť sa rozhodla v deň nadchádzajúcej inaugurácie nového prezidenta Joe Bidena zablokovať dočasne všetky reklamy súvisiace so zbraňami. Presnejšie, zákaz sa týka samotných zbraní, ako aj tlmičov, ale aj strelivo a taktiež aj rôzne doplnky ku zbraniam, trezory pre zbrane či nepriestrelné vesty. Tento zákaz má platiť najneskôr do 22. januára 2021, ako uviedla sociálna sieť Facebook. Toto rozhodnutie padlo najmä kvôli sťažnostiam zo strany zákonodarcov, ale aj zo strany samotných zamestnancov sociálnej siete.

Okrem toho Facebook v deň inaugurácie zablokuje aj možnosť vytvárať udalosti, aby sa zamedzilo vytváraniu skupín ľudí, ktorí by mali v pláne narušiť priebeh menovania prezidenta. Zákaz bude platiť len pre udalosti týkajúce sa blízkeho okolia Kapitolu. Zároveň sociálna sieť Facebook odstráni všetok obsah súvisiaci so slovným spojením "stop the steal", ktoré použil Trump aj stúpenci. Toto heslo sa týkalo na falošných tvrdení ohľadom podvodu s voličmi.

