Facebook účet povinný pre všetkých používateľov headsetov Oculus pre virtuálnu realitu

Spoločnosť Facebook odkúpila Oculus VR za 2 miliardy dolárov už v roku 2014 a doteraz bola zo strany Facebooku považovaná za samostatnú v rozhodovaní, produkty boli predávané pod značkou Oculus a aj integrácia so sociálnou sieťou bola voliteľná, podľa preferencií používateľa. Oculus sa venuje virtuálnej realite, pričom ich headsety sú určené pre PC, konzoly a ponúkajú aj standalone riešenie vyžadujúce iba samotný headset.

Oculus však už pravdepodobne o svoju samostatnosť prichádza, keďže spoločnosť Facebok oznámila povinnú integráciu so sociálnou sieťou pre všetkých používateľov zariadení Oculus.

Zmeny budú platné od októbra 2020 a pozostávajú z nasledovných bodov. Každý, kto bude používať zariadenie Oculus po prvý krát, bude potrebovať na prihlásenie sa Facebook účet. Existujúci používatelia disponujúci Oculus účtom budú mať možnosť prihlásiť sa Facebook účtom a účty si prepojiť. Ak si užívateľ nevyberie prepojenie účtov, stále môže používať svoje Oculus zariadenie nasledujúce dva roky. Koniec podpory Oculus účtov je určený na 1. januára 2023 s tým, že je stále možné zakúpené zariadenie používať, avšak bez plne garantovanej funkcionality. Týka sa to najmä dostupnosti aplikácii a hier, ktoré môžu prestať fungovať, práve ak sa vývojári rozhodnú do nich integrovať povinné prihlasovanie do služby Facebook.

Spoločnost uvádza, že k integrácii došlo najmä kôli ľahšiemu vyhľadávaniu, pripájaniu a hraniu hier vo VR s priateľmi. Medzi pridanú funkcionalitu integráciou Facebooku patrí napr. chat, užívateľmi a vývojármi vytvorené udalosti, možnosť livestreamovať a zdieľať obsah do skupín.

