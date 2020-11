Európsky parlament hlasoval za právo na opravu výrobkov

Túto stredu hlasoval Európsky parlament za právo na opraviteľnosť výrobkov. Ide najmä o podporu opätovného používanie výrobkov, ich opráv a obmedzenia praktík firiem, ktoré svojim výrobkom skracujú plánovane životnosť. Za uznesenie hlasovalo 395 poslancov, 94 proti a 207 sa hlasovania zdržalo. Ide o nelegislatívne uznesenie a poslanci teda vyzvali Európsku komisiu, aby predložila legislatívny návrh zavádzajúci právo spotrebiteľov na opravu výrobkov a zaistila aj systematickosť a efektívnosť týchto opráv.

V praxi by sa malo jednať najmä o dlhšiu záručnú dobu, zavedenie právnej záruky na úrovni EÚ na náhradné diely namontované odborným servisom a zaistenie dostatočnej informovanosti ohľadom možnej opravy a údržby výrobkov.

Hlavným cieľom je:

podpora udržateľných spotrebiteľských rozhodnutí a opätovného používania výrobkov zlepšenie opraviteľnosti výrobkov a predĺženie ich životnosti zníženie objemu elektronického odpadu zavedením univerzálnej nabíjačky

Francúzsko prichádza od januára so značením výrobkov, kedy na škále od 1 do 10 bude ohodnotená opraviteľnosť daného výrobku – môže sa to týkať napr. smartfónov, notebookov a inej elektroniky. Rakúsko zníži daň na služby z oblasti opráv a poskytne na opravy dotácie.

Z konaných prieskumov vyplýva, že 77% občanov EÚ opravu pred výmenou skutočne uprednostňuje. Zároveň môžeme sledovať, že v záujme niektorých veľkých spoločností je naopak nepriame donútenie spotrebiteľa zakúpiť radšej nový produkt. Uvidíme teda, či v budúcnosti bude právo na opraviteľnosť výrobkov v nejakej forme uzákonené aj v Európe.

Zdroje: GSMArena, iFixit, Európsky parlament

Obrázok: iFixit