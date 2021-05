Epic Games dnes podrobnejšie ukáže Unreal Engine 5

Prezentácia nového herného enginu prebehne dnes 26.5. o 16:00. Stream udalosti bude dostupný prostredníctvom YouTube.

Prvý krát bol nový engine predstavený už minulý rok a to v ukážke s názvom Lumen in the Land of Nanite, ktorá bežala na konzole PlayStation 5.

Dnešná prezentácia by mala poskytnúť podrobnejší náhľad na vývojárske nástroje, ktoré spadajú pod nový Unreal Engine 5. Pozrieme sa aj na grafické demo, ktoré prezentuje schopnosti enginu priamo v hre.

Medzi najdôležitejšie technológie patrí Nanite a Lumen. Nanite je systém, ktorý umožňuje vývojárom efektívne importovať vysoko kvalitné 3D modely do enginu z akéhokoľvek množstva zdrojov. Lumen je plne dynamický systém nasvietenia scény, ktorý okamžite reaguje na zmeny. To pomáha vytvoriť realistické tiene a lúče slnka.

Hry využívajúce Unreal Engine 5 by sa mali začať objavovať v najbližších rokoch a možnosti nového enginu plánuje Epic už tento rok ukázať na hre Fornite.

Zdroj: Guru3D, Wccftech