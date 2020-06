CEO Tesla a SpaceX - Elon Musk si dáva pauzu od Twittru. 2 júna po úspešnom štarte Dragon-2 na ISS postol krátky tweet

Off Twitter for a while — Elon Musk (@elonmusk) June 2, 2020

Elon Musk má 35,6 milióna followerov a do dnešného dňa bol táto správa retweetovaná 57 tisíc krát a lajknutá 564 tisíc ľuďmi. Dôvod tohoto rozhodnutia nie je úplne známy, špekuluje sa však o tom, že Elonovi bolo odporučené aby na určitú dobu prestal twettovať. Toto by bolo pomerne rozumné odporučenie popri všetkých negatívnych Elonovych tweetoch (Corona, právne spory z minulosti) v dobe keď sa SpaceX dostáva do ešte väčšieho popredia ako doteraz.

Druhým dôvodom môže byť fakt, že sa chce Elon viac venovať svojmu najmladšiemu synovi - X Æ A-Xii

Zdroj: Cnet

Image: Joe Raedle/Getty Images (prevzaté zo Cnet)