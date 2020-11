Elon Musk o antigénových testoch: Sú brak!

Elon Musk nazval antigénové COVID-19 „brakom“.

U nás toľko omieľané antigénové testy sú nespoľahlivé, o tom už všetci vieme. Bez ohľadu na to čo si myslí naša vláda, jeden zo svetových influencerov Elov Musk sám kritizuje spôsob riešenia krízy a COVID-19 či lockdowny. Sám na sebe si overil ako nespoľahlivé testy sú. Za jeden deň bol testovaný až 4×, pričom výsledky celkom prekvapia. Dve výsledky vyšli pozitívne a dve výsledky boli zase negatívne. Testy vyhodnocovalo rovnaké zariadenie a výtery robila rovnaká zdravotná sestra. Antigénové testy boli v tomto prípade od firmy Becton Dickinson and Co. Elon Musk jasne zdôraznil, že ak sa to stalo jemu, tak sa to stáva aj iným a nielen jemu. Sám o sebe povedal, že pociťuje ľahké symptómy nádchy.

V tejto chvíli čaká potvrdzujúci PCR test. O tom, že sú tieto antigénové rýchlotesty značne nespoľahlivé z našich končín potvrdzuje ďalšia štúdia z Nemocnice Motol v Prahe. V našom prípade sa ale využívali testy od inej firmy a výsledky sa môžu samozrejme líšiť. Uvedené BD testy deklarujú presnosť na úrovni 95%.

Zdroj: techspot