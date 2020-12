EA chce kúpiť Codemasters za 1.2 miliardy dolárov - bude tak na čele kategórie závodných hier

Minulý mesiac chcela spoločnosť Take-Two kúpiť vývojára Codemasters. Teraz však lepšiu ponuku ponúkla spoločnosť Electronic Arts. Oznámila svoju vlastnú dohodu o nákupe tohto vývojára a vydavateľa závodných hier v hodnote 1.2 miliardy dolárov, čím prekonala ponuku spoločnosti Take-Two a výrazne urýchlila priebeh dohody.

Podľa novej ponuky EA každý akcionár spoločnosti Codemasters dostane 604 amerických centov, čo je zhruba takmer 8 dolárov (7.98$) za jednu akciu. Celkovo tak EA ponúka vyše miliardu dolárov. Ponuka spoločnosti Take-Two, ktorá vlastní aj vývojára série hier Grand Theft Auto (Rockstar Games), vychádzala iba na zhruba 974 miliónov dolárov.

Pri tejto dohode v porovnaní s ponukou Take-Two je rozdiel v tom, že EA má už v oblasti žánru závodných hier meno aj skúsenosti (Need for Speed, Burnout, Real Racing,...). Spoločnosť Take-Two považovala Codemasters za spôsob, akým pridať do svojej knižnice športových hier aj motoristický šport.

„Electronic Arts a Codemasters majú spoločnú ambíciu byť na čele kategórie závodných videohier. Predstavenstvo spoločnosti Codemasters pevne verí, že spoločnosti by prospeli znalosti, zdroje a rozsiahly globálny dosah spoločnosti EA - či už celkovo alebo konkrétne v sektore závodných hier, “ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Codemasters Gerhard Florin.

Tento najnovší vývoj predaja spoločnosti Codemasters ukázal, že žiadna dohoda nie je konečná, kým sa neuzavrie zmluva. EA a Codemasters tvrdia, že akvizícia bude dokončená v prvom štvrťroku 2021, čo ešte dáva čas Take-Two alebo akejkoľvek inej spoločnosti, aby ponúkla ešte väčšiu sumu.

Medzi najnovšie hry spoločnosti Codemasters patrí napríklad závodná hra Dirt 5. Momentálne je k dispozícii na konzolách PlayStation 5, Xbox Series S a X, PlayStation 4, Xbox One a pre Windows počítače. V roku 2021 by sa mala dostať aj na cloudovú hernú platformu Google Stadia.

Zdroje: Business Wire