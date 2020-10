DxO Mark začal testovať už aj kvality displejov telefónov

Benchmark DxO Mark asi príliš nemusíme predstavovať, pretože sa za pár rokov vypracoval asi na najprestížnejšie hodnotiteľa kvalít mobilných fotoaparátov. A svoj záber v poslednom čase rozšírili aj o samostatné testy selfie kamier a audio výkonu telefónov.

Ani to im ale nestačí a tak sme sa dnes spolu s veľkými zmenami v hodnotení dočkali i nové kategórie. DxO Mark totiž zavíta aj na pole hodnotenie kvalít displejov. Tomu sa síce už dlho venujú napríklad aj experti z DisplayMate, ale ďalšie odborné testy a hlavne rebríčky rozhodne neuškodí. DxOMark samozrejme berie testovanie smrteľne vážne a tak všetko rozdelí hneď do šiestich kategórií. Bude sa tak prihliadať na čitateľnosti, podanie farieb, prehrávanie videa, zobrazenie pohybu, dotykovým charakteristikám a artefaktovaniu. To všetko potom ešte bude súperiť v niekoľkých pod-kategóriách, takže by displeje mali byť proklepnuty naozaj detailne. Hneď v prvej várke pribudlo 9 otestovaných modelov telefónov zahŕňajúce aktuálne špičkové modely. Víťazom sa zatiaľ stal Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, ktorý postupne s odstupom jedného bodu nasledujú OnePlus 8 Pro a súrodenec Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Ale testov bude samozrejme pribúdať.

Spomínané veľké zmeny v hodnotení fotoaparátov zahŕňajú hlavne pridanie tretej hlavnej kategórie do testov. K ftografiám a video testom sa tak priradí aj zoom ako samostatná jednotka. V pod-kategóriách potom pribudol náhľad, s ktorým mali niektoré špičkové modely prekvapivo problémy. Došlo tak k opätovnému testovaniu najlepších kusov a ďalšie budú čoskoro nasledovať. Rebríček tak síce doplnil niektoré zmeny, ale na vrchu top modelov ako najlepšie fotomobily sa nič nemení a kraľuje tu Xiaomi Mi 10 Ultra a za ním je Huawei P40 Pro, tak ako predtým Skokanom je Apple iPhone 11 Pro Max, ktorý sa podľa nových kritérií konečne dostal do Top 10, konkrétne na ôsmu priečku. Ale nie je to príliš vypovedajúce, pretože nových testov zatiaľ prebehlo len pár.

Zdroj: GCh