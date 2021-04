DuckDuckGo chce ísť tvrdo proti Googlu a chrániť súkromie

Vyhľadávaču DuckDuckGo sa nepáči, ako chce Google sledovať užívateľov.

Jablkom sváru je nová technológia Googlu, ktorý ma byť alternatívou voči "cookies" - FLoC. Vyhľadávací gigant aktuálne vstúpil do fázy testovania svojej alternatívy, ktorou cookies chce nahradiť. Práve to sa nepáči väčšine konkurencie. Federated Learning of Cohorts (FLoC) navrhla spoločnosť Google, ktorá chce týmto štýlom chrániť súkromie používateľov, ale zároveň ich chce naďalej sledovať a popri tom stále ponúkať relevantnú reklamu užívateľom internetu. Táto technológia chce namiesto sledovania jednotlivých užívateľov, sledovať skupiny ľudí so spoločnými záujmami, kedy si najskôr roztriedi ľudí podľa ich správania. Podľa toho si vás bude FLoC vedieť zatriediť do správnej skupiny a následne cieliť reklamu.

Oproti súborom cookies je to síce lepšie, ale rôzne organizácie na čele s organizáciou DuckDuckGo, majú voči tejto technológii námietky. Presnejšie im vadí, že spoločnosť Google stále dokáže sledovať užívateľov, vďaka tomu že FLoC naďalej uchováva informácie o vás. Preto je stále možné, žeby vás mohol vyhľadávací gigant identifikovať, prípadne aj iné spoločnosti. Alternatívny vyhľadávač chce proti tomuto systému bojovať aj formou rozšírenia pre prehliadač Google Chrome. Iróniou je, že ho pred vydaním musí najskôr schváliť spoločnosť Google.

Samozrejme, okrem vydania doplnku sa spoločnosť DuckDuckGo zároveň aj odhlási zo zhromažďovania údajov ID FLoC, aby ochránila svojich používateľov a zabezpečila im anonymitu na internete.

Zdroj: TheVerge, Logo.wine,