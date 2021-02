Dreame D9 - skvelý pomocník za bezkonkurenčnú cenu, EÚ sklad

Neradi vysávate? Rozhodne nie ste sami a určite ste už rozmýšľali niekedy nad kúpov robotického vysávača. Lenže vybrať toho správneho pomocníka do domácnosti nie je jednoduché. Dnes vám predstavíme novinku, ktorá by sa rozhodne mala dostať do vašeho výberu.

Tým vysávačom je Dreame D9, ktorý dokáže vysávať a aj umyť podlahu. Ak sa menej známej značky obávate, tak vám prezradíme, že za Dreame stojí gigant Xiaomi.

Vysávač dokáže vyvinúť tlak sania až 3000Pa (väčšina vysávačov vytvára tlak 2500-2700Pa, Roomba S9 dokonca len 2200Pa), dokáže sám rozoznať či je na vysávači a tým automaticky zvýšiť silu sania. Mimo skvelé vysávanie poumýva aj podlahu a 270ml nádržka by mala postačiť podľa výrobcu na 200m2, naše testy iných vysávačov hovoria o reálnej využiteľnosti približne 80m2 plochy. Vysávač sa používa pomocou aplikácie priamo cez telefón.

Cena 273,84 eur je po použití kódu: NNNGIZD9

Dreame D9 má v sebe batériu s kapacitou 5200mAh - tá by mala postačiť na povysávanie zhruba 250m2, čo by malo stačiť väčšine našich domácností. Pokrokový filter odstráni až 99,75 baktérií a o presnú navigáciu sa postará až 13 senzorov vrátane hlavného LDS senzoru.

Cena 273,84 eur je po použití kódu: NNNGIZD9

Inzercia