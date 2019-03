Dôkazy naznačujú postupný úpadok starobylého mesta Angkor

Výskum New University of Sydney ukázal, že staré kambodžské mesto Angkor postihol postupný pokles osídlenosti a nie náhly kolaps.



Výskumníci už dlho diskutovali o príčinách pádu Angkoru v 15. storočí. Historické vysvetlenia zdôrazňovali úlohu agresívnych susedných štátov a opustenie Angkoru v roku 1431 n.l. bolo zobrazované ako katastrofický demografický kolaps.



Nové vedecké dôkazy však ukazujú, že intenzita využívania pôdy v rámci ekonomického a administratívneho centra mesta postupne klesla viac ako 100 rokov pred údajným kolapsom, čo ukazuje veľmi odlišný koniec mesta.



Docent Dan Penny z University of Sydney skúmal sedimentové vrtné jadrá extrahované z priekop okolo Angkor Thom, poslednej a najväčej z opevnených citadiel Angkoru.



"Zmeny v používaní pôdy zanechávajú výrečné stopy v sedimentárnych ložiskách, ktoré sa dajú merať. Meranie týchto stôp vo vrtných jadrách nám umožňuje rekonštruovať to, čo ľudia robili v krajine dlhú dobu," povedal docent Penny.





Credit: Bjørn Christian Tørrissen

V novej štúdii publikovanej v prestížnom časopise PNAS Penny a jeho spoluautori dokazujú, že počet všetkých dôkazov o narušení lesa, erózii pôdy a vypaľovaní klesá v prvých desaťročiach 14. storočia, čo naznačuje trvalý pokles využívania pôdy v obchodnom a administratívnom centre starobylého mesta. Koncom 14. storočia bola priekopa pokrytá plávajúcou bažinnou vegetáciou, čo naznačuje, že už nebola udržiavaná.



Zistenia naznačujú, že zánik Angkoru nebol katastrofickým kolapsom spôsobeným inváziou Ayutthayanu alebo zlyhaním infraštruktúry, ale postupným demografickým presunom mestskej elity.



"Naša štúdia naznačuje, že obyvatelia neopustili Angkor, pretože infraštruktúra zlyhala, ale infraštruktúra zlyhala (alebo nebola udržiavaná alebo opravovaná), pretože mestská elita už odišla," povedal docent Penny.



Spoluautormi štúdie sú Dr. Tegan Hall z University of Sydney’, Dr. Damian Evans z Ecole française d'Extreme-Orient a Dr Martin Polkinghorne z Flinders University.



Výskum bol financovaný austrálskou výskumnou radou a je súčasťou výskumného programu Angkor v univerzite v Sydney.

Zdroj: sydney.edu.au