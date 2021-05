Dogecoin poletí na Mesiac!

Elon Musk chce dostať Dogecoin až na Mesiac!

To, čo začalo ako vtip dostáva reálnejšie kontúry a vesmírna spoločnosť SpaceX pod vedením Elona Muska, plánuje vypustiť raketu s názvom DOGE-1 na Mesiac. Táto misia má byť financovaná spoločnosťou Geometric Energy, no náklady zatiaľ nie sú známe. Obe spoločnosti sa vyjadrili, že spomínaná misia bude demonštrovať aplikovanie kryptomeny mimo našej planéty a zároveň s tým súvisiace vytvorenie základu pre medziplanetárny obchod. Bohužiaľ, detaily o samotnej misii taktiež nie sú doposiaľ známe.

Predpokladá sa, že spoločnosť Geometric Energy plánuje na našom prirodzenom satelite robiť výskum mesačného povrchu. Bohužiaľ, je to len stále dohad a musíme si počkať na oficiálne vyjadrenie spoločnosti. Zatiaľ je známe len to, že raketa Falcon 9 začiatkom budúceho roka vynesie do vesmíru približne štyridsať kilogramov ťažkú kocku. Samotná kocka by mala získavať informácie pomocou senzorov a kamier, ktorými bude vybavená. Obe spoločnosti sú na informácie veľmi skúpe a musíme si počkať na oficiálne vyhlásenia SpaceX a Geomtric Eenergy.

Po víkendovom prepade Dogecoinu na hodnote, je veľmi pravdepodobné, že vďaka tomuto vyhláseniu populárna kryptomena znova posilní na svojej cene. Predpokladom je, že by Dogecoin mohol pokoriť aj hodnotu jedného dolára ( približne 83 euro centov). Aký bude ďalší vývoj hodnoty kryptomeny je veľká neznáma, nakoľko jej hodnota je veľmi naviazaná na jej hlavného propagátora - Elona Muska.

