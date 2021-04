Do obchodu Epic Games Store prichádzajú aplikácie pre Windows ako Brave a Discord

Obchod Epic Games Store predstavuje na svojej digitálnej platforme päť nových aplikácií pre Windows. Z online obchodu si môžu používatelia teraz stiahnuť napríklad nezávislú hernú platformu Itch.io alebo open-source prehliadač Brave. V blízkej budúcnosti bude do obchodu pridaná aj aplikácia Discord.

V decembri minulého roku bola do sortimentu obchodu Epic Games Store pridaná aplikácia Spotify. Okrem nej si však teraz môžu používatelia z obchodu stiahnuť aj samostatnú hernú platformu Itch.io, open-source prehliadač Brave, hudobnú službu iHeartRadio (avšak iba v USA), 3D modelovaciu aplikáciu KenShape, open-source editor rastrovej grafiky Krita.

Na rozdiel od obchodov s aplikáciami od spoločností Apple a Google, spoločnosť Epic Games neberie žiadnu maržu z nákupov uskutočnených v aplikáciách. Keď si teda používateľ stiahne z obchodu aplikáciu Itch.io, spoločnosť Epic Games nedostane z ceny hry zakúpenej v obchode Itch.io ani cent.

Tim Sweeney, generálny riaditeľ spoločnosti Epic Games, už dlho verí, že vývojári by si mali vyhradiť právo uvádzať na trh svoje produkty podľa vlastných podmienok. Hra Fortnite, ktorá je od minulého leta odstránená z obchodu spoločnosti Apple, sa ešte stále do obchodu nevrátila. Odstránená bola z dôvodu, že spoločnosť Epic Games porušila pravidlá tohto softvérového obchodu spoločnosti Apple. V reakcii na to spoločnosť Epic Games zažalovala spoločnosť Apple kvôli politike obchodu App Store a povinným platbám za nákupy v aplikáciách. Tento súdny proces sa má začať 3. mája tohto roku.

Zdroje: Epic Games