Čo sa dozvieme z odtajnených dokumentov o UFO?

Americké spravodajské agentúry musia odtajniť dokumenty týkajúce sa fenoménu UFO.

Počas mesiaca jún, musia doručiť americké spravodajské agentúry správu Kongresu, ktorá sa venuje neidentifikovateľným lietajúcim objektom (UFO, prípadne UAP). Táto správa patrí medzi najočakávanejšie správy v tomto roku, nakoľko má odtajniť všetku dokumentáciu, ktorá sa venuje spomínanému fenoménu. Zverejnené majú byť všetky informácie, ktoré zahŕňajú: satelitné, signálové a ľudské údaje (presnejšie svedectvá). Ku samotnému odhaleniu by malo prísť už tento mesiac (jún) a táto veľmi očakávaná správa má byť verejne dostupná, aby si ju mohol ktokoľvek prečítať.

Kedysi patrila téma UFO medzi hlavný prúd v konšpiračných teóriách (v súčasnosti štafetu prebralo očkovanie), no teraz by mal prísť bod zlomu, kedy sa z tohto fenoménu stane legitímna téma. O samotné oživenie spomínanej témy sa postaral hlavne denník The New York Times, ktorý v roku 2017 zverejnil uniknuté zábery neobvykle tvarovaného lietajúceho objektu, ktorý sa pohyboval veľmi rýchlo. Záujem verejnosti týmto záberom podporil aj samotný Pentagon, ktorý potvrdil ich pravosť.

Bohužiaľ, nemôžme veľa očakávať od tejto správy, pretože je veľmi pravdepodobné, že potvrdí kontakt s mimozemšťanmi, či nebodaj prípadnú spoluprácu s nimi. Skôr si budeme musieť počkať na ďalšie správy a dokumenty, venujúce sa tomuto stále záhadnému fenoménu a len veriť, že sa raz dozvieme kde je skutočne pravda.

Zdroj: IFLScience, Amazon,