Clubhouse mieri na OS Android

Takmer po roku exkluzivity na zariadeniach s operačným systémom iOS, prichádza populárna sociálna sieť Clubhouse na smartfóny s OS Android. Aktuálne prebieha fáza testovania v rámci uzavretej skupiny ľudí, aj keď v obchode Play si môžete zvoliť predbežnú registráciu s následnou inštaláciou, akonáhle bude aplikácia uvoľnená na bežné používanie.

Samozrejme, toto obmedzenie sa dá obísť minimálne v tom, že si aspoň vykonáte registráciu pre registrovanie užívateľského mena. V tomto prípade si stačí stiahnuť inštalačný súbor z alternatívnych obchodov s aplikáciami, napríklad: APKPure. Nakoniec si aj tak si musíte počkať na oficiálne spustenie služby pre operačný systém Android.

Momentálne sociálna sieť pracuje na stabilite aplikácie, ale aj zapracovaní nových funkcií, medzi ktoré má patriť napríklad: pridanie platieb, ale aj tvorba klubu. Vývojári aplikácie chcú vypočuť aj spätnú väzbu od testerov a začleniť niektoré návrhy a pripomienky do aplikácie. Samotné spustenie sociálnej siete pre OS Android má nastať postupne a to najskôr v Spojených štátoch amerických, s postupným uvoľňovaním do sveta. Clubhouse by rád postupne pridával aj jazykové lokalizácie pre jednotlivé krajiny.

Na úspech tejto sociálnej siete sa snažia naviazať aj konkurenčné spoločnosti. Napríklad Twitter pracuje na miestnostiach Spaces a Facebook pripravuje tak isto svoju odpoveď pre Clubhouse. Zaspať na vavrínoch nechcú taktiež aj iné sociálne siete, akými sú: LinkedIn, Slack, Spotify a Reddit.

Zdroj: TheVerge,