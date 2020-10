Carl Pei končí na poste riaditeľa vo firme OnePlus

Zakladateľ čínskej dcéry OPPO - Carl Pei oznámil, že odchádza z firmy OnePlus.

Carl Pei založil úspešnú firmu OnePlus a za sedem rokov jej dokázal vybudovať solídne meno a značku. Už svojim prvým modelom OnePlus One dokázala značka upútať zákazníkov kvalitným spracovaním, podporou a hlavne cenou, ktorou dokázali podliezť renomovanú konkurenciu, či už išlo o Apple, Samsung, HTC či Nokiu.

V súčasnosti zakladateľ uviedol, že sa chce venovať rodine a priateľom, ktorých celé tie roky zanedbával. Neskôr sa rozhodne čo bude ďalej. Šepká sa ale, že by založil ďalšiu firmu, no zatiaľ ide len o nepotvrdené informácie. Komunita okolo OnePlus si cení Peia aj za to, že bral ich pripomienky do úvahy, čo sa odzrkadlilo aj v modeloch tejto značky.

