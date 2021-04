Bitmain Antminer E9 je najvýkonnejšie zariadenie na ťažbu kryptomien

Bitmain Antminer E9 je najnovším zariadením z kategórie ASIC minerov. Ide o špecificky určené a optimalizované zariadenia na ťaženie kryptomien, v tomto prípade Ethereum. Má dosahovať výkon až 3 GH/s, čo zodpovedá výkonu 25 kusom NVIDIA GeForce RTX 3090, keďže každá poskytuje približne 120 MH/s. Pomerne vysoká bude však aj spotreba, príkon Antminer E9 činí 2556 W.

Ak je spomínaný výpočtový výkon 3 GH/s reálny, bude sa jednať o najvýkonnejší ASIC miner. Cena zatiaľ nie je známa, avšak bude sa jednať o poriadne vysokú čiastku, odhaduje sa suma medzi 20 tisíc až 30 tisíc dolárov. Konkurenčný Linzhi Phoenix s 2,6 GH/s, je síce s príkonom 3000W menej energeticky efektívnym, ale jeho cena sa pohybuje od 11 do 13 tisíc dolárov.

Ťažko povedať či dostupnosť takéhoto zariadenia môže mať vplyv na lepšiu dostupnosť herných grafických kariet, avšak ak by Bitmain stíhal pokryť dopyt, možné to je. Celková dostupnosť čipov je však na celosvetovom trhu problémom a to určite ovplyvní aj produkciu Antminer E9.

