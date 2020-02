Balíky z Číny, je sa čoho obávať?

Koronavírus COVID-19 nie je žiadna sranda a počet nakazených dosiahol podľa Gissanddata mapy do dnešného dňa už 73,335 ľudí. Z toho zomrelo až 1873 ľudí (12,887 ľudí sa z COVID-19 vyliečilo). Našťastie ani jeden zo 41 ľudí testovaných na Slovensku tento vírus nemal.

COVID-19 je kvapôčkový vírus a prenáša sa z človeka na človeka, pričom k prvotnému prenosu došlo zo zvierat na človeka. Či išlo o zvieratá, ktoré sa predávali na trhu vo Wu-chan alebo z netopiera (COVID-19 má vyše 92% zhodu z vírusmi, ktoré boli z netopierov), nebolo doteraz potvrdené. COVID-19 pochádza z rovnakej skupiny Coronaviridae ako SARS a MERS. Najväčším rozdielom je to, že COVID-19 je infekčný aj v inkubačnej dobe, ktorá je 14 dní.

Určitý druh neistoty je rozhodne na mieste a treba byť rozhodne opatrný, zbytočne však netreba vyvolávať paniku. Keďže zatiaľ neexistuje žiadna vakcína proti COVID-19 CDC odporúča zopár krokov ako sa proti vírusu chrániť:

Vyhýbajte sa kontaktu s ľudmi, ktorí sú chorí

Zbytočne sa neumytými rukami nedotýkajte očí, nosa a úst

Ak ste chorí, ostaňte radšej doma

Pri kýchaní si zakryte ústa servítkou, ktorú následne zahoďte

Častejšie umývajte a dezinfikujte objekty s ktorými prichádzate často do kontaktu

Umývajte si ruky s teplou vodou a mydlom aspoň po dobu 20 sekúnd

Napriek tomu, že sa vírus prenáša z človeka na človeka, veľa ľudí má strach objednať hocičo z Číny. Ak už aj nejaký balík ľudom prišiel, týždne ho radšej ani neotvoria. Je takáto obava na mieste? Podľa odborníkov nie, pretože koronavírusy majú malú prežiteľnosť na povrchu materiálu a ako hovorí CDC v časti otázky a odpovede: Z dôvodu zlého prežitia koronavírusov na povrchu je riziko prenosu z výrobkov alebo ich obalov veľmi nízke počas niekoľkých dní transportu v rôznych teplotách.

Dr.Michael Ison z Northwesternskej univerzity dokonca bez váhania tvrdí, že sa vírus nemôže prenášať v krabici.

Ako povedala Elizabeth McGraw, riaditeľka centra pre infekčné choroby na Pensilvánskej štátnej univerzite, nemáme dôkaz o tom, že by sa nejaká choroba (SARS, MERS) šírila balíkmi.

Podľa Dr.Amesh Adalja (Univerzita Johna Hopkinsa) veľa vírusov zahynie mimo svojho prostredia (zviera, človek) do niekoľko hodín.

O COVID-19 vieme stále málo aby hocikto na 100% povedal, že sa vírus nedokáže balíkom prenášať, avšak šanca je pravdepodobne nízka nule. Ak si vezmete do úvahy fakt, že sa z Číny transportujú tisícky a tisícky vecí do celého sveta, infikovaných po svete by bolo oveľa viac ľudí. Transport jedného balíka trvá niekedy týždne a teploty v ktorých sa balíky prenášajú je tak rozdielná, že vírus pravdepodobne neprežije ani čakaciu dobu v Číne.

Túto domienku podporuje aj vyhlásenie WHO, ktorá na svojej stránke jasne uvádza k otázke, či je bezpečné dostať balík alebo list z Číny:

Áno, je to bezpečné. Ľudia, ktorí dostávajú balíčky z Číny, nie sú vystavený riziku nového koronavírusu. Z predchádzajúcej analýzy vieme, že koronavírusy neprežívajú dlho na predmetoch, ako sú listy alebo balíčky.

Keďže aj naša stránka ponúka produkty z Gearbestu, opýtali sme sa zástupcov tejto spoločnosti ako to aktuálne vyzerá priamo v hlavnom sklade v Číne.

celá hala bola pred vstupom ľudí vydezinfikovaná

každý zamestnanec si pred vstupom umýva ruky dezinfekčným mydlom

každý zamestnanec nosí rukavice

každý zamestnanec nosí masku na ústa

Či objednávať alebo neobjednávať niečo z Číny bude na rozhodnutí každého z nás...z doposiaľ zistených informácii, môžeme z veľkou pravdepodobnosťou povedať, že sa COVID-19 balíkom prenášať nedokáže.

Zdroj: Gisanddata, CDC, NPR, WHO, Gearbest