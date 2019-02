Autopilota v aute môžete mať aj vy!

Tento autonómny systém pilota je dostupný až pre 35 áut a kompletne zadarmo! Je medzi nimi aj to vaše?

Projekt openpilot pochádza od spoločnosti Comma.ai a tvorcu jailbreakov a hackera George Hotza. Softvér je od teraz kompletne open source. Zatiaľ ale nejasajte. Posledná verzia Openpilota nesie číslo 0.5.8. a podporuje už 35 vozidiel od výrobcov hlavne amerických značiek - Acura (Honda), Chevrolet, Cadillac, Chrysler, GMC, Holden (Opel), Honday, Huyndai, Kia, Lexus a dokonca i Tesla.

Systém je zatiaľ v BETA verzii a podporuje len základné funkcie ako – adaptívny tempomat s meraním vzdialenosti auta pred vami (ACC) a systém udržiavanie pruhov (LKA). Aby ste ale mohli softvér používať, potrebujete príslušný softvér, kde je adaptér do OBD-II (teoreticky tak budú podporované všetky autá s OBD a upraveným SW), konektor giraffe, GPS a palubnú kameru EON Dashcam DevKit. Systém ukladá tiež videozáznam z cesty do cloudu pomocou Wi-Fi alebo mobilnej siete. Cena hardvéru je spolu sotva 1000 USD a za funkcie, ktoré ponúka to nie je zlé, avšak firma zatiaľ nedodáva veľmi dôležitý radar.

Každopádne je to náznak, že aj staršie autá (s ACC a LKA) môžu získať podporu pre tieto moderné funkcie, ktoré zvyšujú bezpečnosť dopravy, a do budúcna aj plnohodnotného autopilota. Do budúcna sa totiž spomína podpora pre BMW, Audi, Volvo a Mercedes s podporou Flexray. Vo Forde napríklad nefunguje vôbec automatické udržiavanie v pruhoch. Spoločnosť tvrdí, že systém používa už 4500 vodičov, ktorí spolu prešli 11 000 000 kilometrov.

Openpilot je dostupný na stránke githubu.