Auto spoločnosti Apple bude možno predstavené už budúci rok

O automobile spoločnosti Apple s názvom Apple Car sa hovorí už niekoľko rokov. Podľa novej správy by sme však naň už nemuseli čakať dlho. Prvý prototyp by sme mohli reálne uvidieť už v septembri budúceho roka. Sériová výroba by sa tak začala v roku 2022.

Podľa doterajších správ sa očakávalo, že automobil Apple Car by mohol byť reálne predstavený v roku 2023. Podľa portálu 經濟日報 (Economic Daily News) s odvolaním sa na nemenovaných vedúcich pracovníkov taiwanských výrobcov bol však plán prepracovaný a urýchlený, čo znamená, že sme sa mohli automobilu dočkať oveľa skôr, ako sme si mysleli. Očakáva sa, že taiwanskí dodávateľskí partneri spoločnosti Apple (neboli však v správe uvedení) budú hromadne vyrábať potrebné komponenty už začiatkom druhého kvartálu roku 2021.

Správa uvádza, že Apple údajne vedie tajnú operáciu, prostredníctvom ktorej testuje niekoľko prototypov svojho automobilového projektu na kalifornských cestách. Technologický gigant zjavne dostal povolenie na testovanie autonómnych vozidiel už v roku 2017. Zatiaľ však nevieme o nikom, kto by tieto vozidlá aj reálne videl. Vyzerá to však, že Apple svoj vstup do automobilového priemyslu myslí vážne.

Predchádzajúca správa tiež uviedla, že Apple úzko spolupracuje so spoločnosťou TSMC na čipoch pre autonómne vozidlá a údajne predbežne rokuje o spolupráci s populárnymi dodávateľmi komponentov v automobilovom priemysle. Okrem toho si spoločnosť Apple na tento projekt najíma zamestnancov veľkých spoločností, medzi ktoré patrí napríklad aj spoločnosť Tesla.

Zdroje: 經濟日報 (Economic Daily News)