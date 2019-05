ASUS ZenFone 6 príde čoskoro, má byť bez výrezu

Aj taiwanská spoločnosť ASUS predstaví onedlho nový prírastok v segmente smartfónov a dá sa, že podobne ako iné spoločnosti, že aj ani oni chcú používateľom ponúkať zariadenia bez výrezu či dierky.

Obrázok sa objavil na oficiálnom Twitter účte ASUSu na ktorom vyobrazuje obrysy pripravovaného telefónu. Ten pritom nemá žiadne rámiky okolo displeja, výrez, ale ani dieru. Zaujímavé bude zistenie, čo skrýva žiara na hornej časti, možno vysúvací fotoaparát – predsa len niekde byť musí. Hoci zdieľaná fotografia čo-to naznačuje, stále to neznamená, že sa presne tento model objaví aj v skutočnosti a môže ísť aj o koncept telefónu, ktorý nemusí byť tento rok predstavený.

Je však zaujímavé postupne sledovať trend zmenšovania rámikov okolo displeja, ktoré po telefónoch postupne prichádza aj do notebookov, či monitorov, kde sa výrobcovia taktiež snažia minimalizovať rámy. Nový ZenFone 6 by však mal byť podľa doterajších informácií predstavený 16. mája a to, či bude dizajn telefónu zodpovedať tomuto konceptu zatiaľ nie je jasné. Predpokladá sa však, že telefón ponúkne Qualcomm Snapdragon 855 a 6GB RAM.

Zdroj: TechRadar