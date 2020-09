ASUS predstavil notebooky s procesormi Intel Tiger Lake

ASUS predstavil novú sériu notebookov s 11. generáciou procesorov Intel Core a prvý notebook s dizajnom Intel Evo.

Medzi predstavené novinky patria ZenBook Flip S, ZenBook S, ZenBook 14 Ultralight, ZenBook Pro 15 a ExpertBook B9. Zariadenia boli predstavené na virtuálnej tlačovej konferencii „Built for Brilliance“ kde výrobca predstavil kompletné portfólio nových a vylepšených notebookov, ktoré využívajú 11. generáciu procesorov Intel Core (s kódovým označením Tiger Lake), pričom o grafickú časť sa stará nová generácia grafík Intel Iris Xe. Spolu s nimi sú v zariadeniach integrované technológie ako je Intel WiFi 6 (802.11 ax štandard), či Thunderbolt 4.

Portfólio nových notebookov využíva OLED displeje, ktoré poskytujú špičkové podanie farieb, ich kontrast a sýtosť. Výrobca vo svojej správe uvádza, že panely ponúknu 100 % pokrytie priestoru DCI-P3, 0,2 ms odozvu a zároveň verné zobrazenie čiernej. Viacero notebookov výrobcu má takisto aj rozhranie ASUS ScreenXpert 2.0 pre funkciu ASUS ScreenPad (touchpad funguje ako druhý displej), čo sme v praxi otestovali v minulosti na viacerých zariadeniach. Pre prácu poskytuje výrobca technológiu ASUS WiFi Master (ktorý využíva funkcie na zabezpečenie čo najstabilnejšieho bezdrôtového pripojenia) a tlmenie okolitého hluku a nechcených zvukov (pomocou umelej inteligencie, ktoré využíva strojové učenie na odstránenie nežiadaných zvukov počas konferenčných hovorov).

Medzi predstavenými modelmi je ZenBook Flip S (UX371), notebook, ktorý spĺňa špecifikácie dizajnu Intel Evo (definuje štandard v ktorom zahŕňa požiadavky na rýchlosť pri zapínanie notebooku po otvorení veka, rýchlosť hardvéru, celodennú výdrž batérie, kontektivitu, kompaktné rozmery). Notebook je hrubý 13,9 mm a hmotnosť je 1,2 kg. Vo výbave má 4K UHD OLED NanoEdge dotykový displej, ktorý podporuje aj nový aktívny stylus ASUS Pen so 4096 úrovňami tlaku. Zariadenie má prémiový dizajn a 360° ErgoLift pánt. Výkon zabezpečuje procesor do Core i7 (11. gen), 16GB RAM a 1TB PCIe 3.0 x4 SSD úložisko.

ZenBook Flip 13 (UX363) je podobný model, ponúkne hmotnosť 1,3 kg, avšak na rozdiel od UX371 má vo výbave Full HD displej. Notebook podporuje rýchle nabíjanie pomocou priloženého 65W adaptéra, pričom používatelia môžu využiť aj nabíjanie pomocou USB-C (podporuje aj štandard USB-C Power Delivery). ZenBook S (UX393) je prémiový netradičný notebook s formátom displeja 3:2 a pomerom strán 3:2, pričom rozlíšenie je 3.3K (3300×2200 px). Hmotnosť je 1,35 kg. Obe zariadenia ponúkajú konfiguráciu do Core i7 (11. gen), 16GB RAM a 1TB PCIe 3.0 x4 SSD úložisko, avšak UX393 podporuje aj infračervenú kameru a umožňuje odomykanie tvárou cez Windows Hello.

ZenBook 14 Ultralight (UX435EAL/EGL) má hmotnosť iba 980 gramov a kombinuje prenosnosť s eleganciou. Okrem vyššie uvedených zariadení umožňuje zariadenie konfigurovať aj s diskrétnou kartou NVIDIA GeForce MX450 (UX435EGL). ExpertBook B9 (B9400) je z predstavených zariadení ešte ľahší, keďže má hmotnosťou iba 880 gramov. Konštrukcia zo zliatiny magnézia a lítia spĺňa vojenské štandardy odolnosti MIL-STD 810H a bezpečnosť dát zabezpečuje podnikové zabezpečenie. ZenBook Flip 15 (UX564) ponúkne 4K UHD OLED NanoEdge displej, disponuje 360° pántom ErgoLift a podporou pre dotykové pero ASUS Pen. Vo výbave je tiež okrem vyššie uvedených možnosť použiť grafickú kartu NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti.

VivoBook Flip 14 (TP470) je konvertibilný notebook s podporou aktívneho stylusu ASUS Pen a 360° pántom, ktorý umožňuje viacero režimov používania. ZenBook 13/14 (UX325/UX425) sú 13,3“ a 14“ notebooky, ktoré majú hmotnosť 1,07 kg a oba modely majú hrúbku 13,9 mm. Notebooky poháňajú procesory 11. generácie Intel Core, avšak s možnosťou použitia až 32GB RAM a majú 1TB PCIe 3.0 x2 SSD úložisko a WiFi 6 (802.11ax). VivoBook S13/S14/S15 (S333/S433/S533) sú notebooky s uhlopriečkou 13“, 14“ a 15“, ktoré ponúkajú PCIe SSD úložisko s technológiou Intel Optane Memory H10. Vo výbave majú viaceré porty, vrátane Thunderbolt 4 USB-C. VivoBook 14/15 (K413/K513/X413/X513) ponúknu viac farebných variant, majú však plastové šasi a to vo farbách Dreamy White, Cobalt Blue alebo Bespoke Black.

Modely K413 a K513 ponúkajú kovový dizajn veka a sú dostupné vo farbách Hearty Gold, Indie Black alebo Transparent Silver. Vybrané novinky budú dostupné na slovenskom trhu v nasledujúcom štvrťroku 2020 a ďalšie začiatkom roka 2021. Ceny jednotlivých zariadení budú zverejňované priebežne.

Zdroj: ASUS