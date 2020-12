Aptera - nová elektrická trojkolka

Spoločnosť Aptera sľubuje pre svoje trojkolesové solárne vozidlo dojazd až 1 609 kilometrov.

Aptera je spoločnosť, ktorá ukončila svoju činnosť v roku 2011 po tom, čo nedokázala zabezpečiť financovanie svojho trojkolesového elektromobilu. Teraz sa vracia s novým solárnym elektrickým vozidlom, pričom uvádza, že ich špičkový model s batériou 100 kWh dokáže dosiahnuť dojazd až 1 609 kilometrov.

Vozidlo je zakrivené, ľahké a má koeficient aerodynamického odporu iba 0,13 (pre porovnanie, model 3 spoločnosti Tesla má koeficient aerodynamického odporu 0,23 a elektrické SUV Volkswagen ID 4 je 0,28). Vozidlo s predným náhonom dokáže prejsť z nuly na 100 kilometrov za hodinu za 5,5 sekundy a model s pohonom všetkých kolies sa môže dostať u nuly na 100 kilometrov za hodinu za 3,5 sekundy.

„S technológiou Aptera Never Charge ste poháňaný silou slnka. Naše vstavané solárne panely udržujú váš akumulátor nabitý a kamkoľvek chcete ísť, tak jednoducho idete," uviedol v tlačovej správe spoluzakladateľ spoločnosti Aptera Chris Anthony. "Never Charge je zabudovaný do každej Aptery a je navrhnutý tak, aby zbieral dostatok slnečného žiarenia na to, aby vo väčšine krajinách sveta prešiel viac ako 17 702 kilometrov ročne."

Predobjednávky modelov Aptera Paradigm a Paradigm Plus sú možné už teraz za vratnú zálohu 82,78 eur. Cena sa bude pohybovať od 21 439,63 do 38 812,33 eur a spoločnosť očakáva, že ich dodá v roku 2021.

Zdroj: TheVerge,