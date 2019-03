Apple predstavil nove služby Apple Card, Apple TV+ a Apple News+

Apple na včerajšej prezentácií predstavil okrem nových iPadov (článok) a vylepšených bezdrôtových slúchadiel AirPods aj služby, ktoré chce v blízkej dobe spustiť. Konkrétne ide o Apple Card, Apple TV+ a Apple News+.

Apple Card má za cieľ nahradiť klasické platobné karty. Ide o digitálnu kartu, ktorá bude uložená vo vašom telefóne. Spravovať ju budete pomocou aplikácie Apple Wallet. Aplikácia vám okrem správy karty, ponúkne zobrazenie výdavkov, kde a koľko ste minuli a má vám pomôcť optimalizovať vaše výdavky. Zaujímavou možnosťou v Apple Wallet je zobrazenie platby na mape. Zobrazí vám tak na mape napríklad reštauráciu v ktorej ste boli na večeri a koľko ste v nej minuli.

Počas prezentácie Apple spomenul aj výhody platenia ich kartou. Tou má byť cash back vo výške 2% a 3% v prípade zakúpenia produktu priamo od spoločnosti Apple. Limit na maximálnu čiastku kedy sa uplatní cash back Apple nespomenul.

Apple myslel aj na možnosť, že sa budete nachádzať v regióne kde Apple Pay a Apple Card nebudete môcť využiť. V tomto prípade, bude možnosť požiadať o fyzickú kartu Apple Card. Karta je z titánu a okrem svojho mena a loga spoločnosti Apple sa na nej žiadne informácie nenachádzajú. V prípade platby fyzickou kartou je cash back iba 1%.

Apple rozbehol spoluprácu na Apple Pay so spoločnosťami Goldman Sachs a Mastercard. Spustenie Apple Card bude zrejme počas leta a prvou krajinou bude USA. Pre doplnenie, ide o kreditnú kartu.

Apple TV+ bude video služba poskytujúca seriály, filmy, zábavné show a má byť konkurenciou pre služby ako sú Netflix, Amazon Prime alebo HBO Go. Apple TV+ nemá byť len ďalšou streamovaciou službou, ale má ponúknuť naviac vlastné relácie, show, seriály a dokumenty. Apple už na spoluprácu oslovil viacero známych osobností. Napríklad Jennifer Aniston, Jason Momoa, Oprah Winfrey a dalších.

Apple ďalej plánuje prepojenie medzi Apple TV, video službami, TV stanicami a ostatným obsahom pod jednu platformu. Služba Apple TV+ má byť okrem Apple produktov dostupná aj pre televízory Samsung, Sony a LG. Ostatné značky upresnené neboli.

Apple News+ je služba, ktorá ponúkne vrámci predplatného prístup ku širokému spektru novín a časopisov. Môžete tak mať dostupné svoje obľúbené noviny alebo časopisy na jednom mieste. V ponuke je zhruba 300 novín a časopisov. Z tých najznámejších spomeniem The Wall Street Journal, The New York Times alebo National Geographic.

Apple News+ sa už rozbieha a je dostupná pre USA a Kanadu. V priebehu tohto roku by sa mala služba rozšíriť pre niektoré krajiny Európy a Austráliu.

Zdroj: APPLE