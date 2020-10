Apple plánuje iPhone 12 Mini 4G a má byť lacný

Dočkáme sa až 4 nových iPhonov? Má prísť osekaný iPhone 12 mini.

Isté sú v tejto chvíli už 3 modely novej generácie iPhonov – s veľkosťou 5.4“, 6.1“ a 6.7“. Všetky novinky by mali mať 5G modem, A14 Bionic čip a už OLED displej. Súčasný základný model iPhone 11 má rovnako ako model Xr stále IPS displej. Mal by sa zmenšiť tiež notch. Je asi prekvapením, že Apple plánuje tohtoročné iPhony zdražiť.

Lacnejší by mal byť iPhone 12 Mini 4G. Ten má mať obrazovku veľkú 6.1“. Dokonca by mala cena podliezť minuloročný iPhone 11. Staršie zdroje uvádzali, že 5G telefóny Apple ešte neuvedie ale podľa všetkého je to inak a príde na trh jediný 4G model. Za zvýšenou cenou H-E modelov má stáť práve 5G modem. Nové iPhony majú dostať LIDAR pre meranie vzdialenosti objektov, ktorá bude využitá pre augumentovú realitu.

Čo vieme, že vydanie nových iPhonov je naplánované na október.

