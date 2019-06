Apple Pay na Slovensku už o pár dní!

Apple Pay sa konečne stáva realitou aj u nás na Slovensku. Ako informoval portál Živé.sk, banky sú technicky pripravené na spustenie tejto služby v našej krajine. Štart je podľa všetkého naplánovaný na 26. júna, teda na budúcu stredu. Hneď v tento deň by túto službu mali začať poskytovať Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, mBank, či J&T Banka.

Ako a kde na Slovensku bude možné využívať službu Apple Pay? Nuž, v našej krajine sa nachádza viac ako 45 tisíc bezkontaktných platobných miest a službu bude možné použiť všade tam, kde uvidíte tieto symboly:

Pri platení jednoducho priložíte svoje Apple zariadenie s technológiou NFC ku takto označenému platobnému terminálu a svoju platbu potvrdíte napr. cez Face ID alebo PIN kódom. Najprv si ale musíte vo Vašom Apple zariadení v aplikácii Peňaženka zadať údaje z Vašej platobnej karty.

Apple Pay budú podporovať mobilné zariadenia iPhone 6 a novšie (teda modely 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, SE, X, XS, XS Max a model XR) a taktiež aj hodinky Apple Watch. Pomocou Apple Pay budete môcť platiť aj v rôznych aplikáciách, či internetových nákupoch cez Safari prehliadač prostredníctvom ikonky "Apple Pay".

