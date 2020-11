Apple chystá výkonnejšiu verziu svojho procesora M1

Odkedy avizoval Apple prechod z Intel procesorov na vlastné riešenie, založené na ARM architektúre, dalo sa očakávať, že pôjde v závislosti na produkte o rôzne výkonové varianty. Dozvedáme sa prvé informácie o výkonnejšej verzii procesora Apple M1, ktorého označenie zatiaľ nie je oficiálne. Hovorí sa o Apple M1X.

Apple M1 je určený pre notebooky a mini PC. Disponuje 8 jadrami, pričom 4 z nich sú výkonné a 4 s nízkou energetickou náročnosťou, slúžiace na menej náročné úlohy a predĺženie výdrže batérie pri mobilných zariadeniach. Najvýkonnejší model s M1 procesorom je momentálne 13 palcový MacBook Pro, v portfóliu značky však zostávajú aj vyššie postavené modely. Práve tie dostanú výkonnejší procesor, pretože disponujú aj lepšie navrhnutým chladením.

Výkonnejší variant procesora, zatiaľ nazvaný M1X, by mal mať 12 jadier z toho až 8 výkonných. Nové procesory by sa mali objaviť v rámci prvého polroka 2021 a ako prvé vraj v modeli MacBook Pro 16“, ktorý by mal prejsť aj celkovou zmenou dizajnu.

Apple pripravuje svoje procesory aj pre desktopové modely iMac a časom dôjde k zmene aj v prípade výkonných Mac Pro, keďže spoločnosť avizovala prechod v rámci všetkých produktov na vlastné procesory do dvoch rokov.

