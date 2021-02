Aplikácia Speedtest teraz dokáže odmerať schopnosť vašej siete streamovať videá

Nový nástroj aplikácie Speedtest dokáže otestovať vaše internetové pripojenie na vhodnosť sledovania online video obsahu.

Aplikácia Speedtest by Ookla a jej webová verzia sú asi najznámejšou službou pre rýchle testovanie rýchlosti siete kdekoľvek vo svete. Vývojár však do aplikácie teraz pridáva nový video test, ktorý vašu sieť zanalyzuje a zistí, či je vhodná na sledovanie videa online.

Po spustení testu aplikácia určí najvyššie rozlíšenie, pri ktorom môžete získať stabilnú šírku pásma pre nerušený zážitok (bez sekania pri načítavaní obsahu) zo sledovania videa. Navyše vám tiež povie, pre aké typy obrazovky je dané rozlíšenie najvhodnejšie, či už sú to telefóny, tablety, notebooky alebo televízory. To by mohlo používateľom pomôcť sa rozhodnúť, na akom zariadení budú video alebo film pozerať, aby mali ten najlepší zážitok z pozerania.

Nový video test v aplikácii Speedtest predovšetkým spúšťa skutočné video (prenos videa v sieti nesimuluje, ale prenos reálne prebieha), ktoré meria vhodnosť siete na sledovanie online video obsahu. Ikona video testu sa zobrazuje v strede dolnej lišty na domovskej stránke aplikácie.

„Streamovaný video obsah sa zvyčajne dodáva pomocou technológie adaptívneho streamovania dátového toku, ktorá upravuje kvalitu video streamu na základe podmienok v sieti. Video test zmeria tento adaptívny dátový tok tak, aby vám povedal maximálne rozlíšenie, čas načítania a veľkosť vyrovnávacej pamäte, ktoré by ste mali očakávať za aktuálnych podmienok v sieti.“

Nová možnosť testovania video streamu v aplikácii Speedtest by Ookla je však momentálne obmedzená iba na verziu aplikácie pre operačný systém iOS. Spoločnosť Ookla však plánuje túto funkciu čoskoro rozšíriť aj na ďalšie platformy.

Zdroje: Speedtest by Ookla