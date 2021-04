Among Us prichádza na konzoly PS4 a PS5

Sony oznámilo na prezentácii State of Play, že populárna hra Among Us príde na herné konzoly PlayStation 4 a PlayStation 5 neskôr v priebehu tohto roka. Ako na ostatných platformách, hra bude podporovať aj medziplatformový online multiplayer.

PlayStation hráči dostanú exkluzívne Ratchet & Clank vizuálne doplnky. Hra podporuje od štyroch do desiatich hráčov, dostupné sú 4 rôzne mapy.

Hra si svojou jednoduchou grafikou, ale chytľavou hrateľnosťou získala veľké množstvo aktívnych hráčov. Minulý rok sa stala najviac sťahovanou mobilnou hrou, mimoriadnu popularitu si získala aj na PC.

Hra vyšla v rámci herných konzol iba v decembri, pričom prvá bola Nintendo Switch. O dva dni neskôr oznámil Microsoft, že hra sa tento rok dostane aj na Xbox a teraz je zrejmé, že príde aj na PlayStation.

