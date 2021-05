Amazon pokukuje po filmovom štúdiu

Amazon možno kúpi filmové štúdio MGM.

Americký gigant Amazon má v pláne kúpiť filmové štúdio, ktoré má pod sebou značky ako: Stargate, James Bond, Robocop, Rocky, Vikingovia (nie Slovania), Príbeh služobníčky a iné. Áno, je to spoločnosť MGM - Metro Goldwyn Mayer a kúpou tohto štúdia by Amazon získal kvalitný filmový aj seriálový obsah, ktorý siaha desiatky rokov do minulosti. Spoločnosť Jeffa Bezosa by mala zaplatiť za štúdio takmer 7,4 miliardy dolárov.

Filmové štúdio MGM je na predaj od roku 2020, no prechádza niekoľkoročnou finančnou krízou, z ktorej sa bohužiaľ stále nevie spamätať. Pred krachom ho teda dokáže zachrániť len predaj novému vlastníkovi, ktorý by štúdio postavil znova na nohy. Konkurencia v rámci filmového biznisu sa postupne vyostruje. Telekomunikačná spoločnosť AT&T, vlastniaca WarnerMedia ohlásila spoluprácu so spoločnosťou Discovery. Samozrejme, do toho všetkého je tu konkurencia v podobe Netflixu, Disney a iných, ktoré taktiež neprospievajú kedysi slávnej filmovej spoločnosti MGM.

Metro Goldwyn Mayer má vo svojej databáze takmer štyritisíc filmov a takmer sedemnásťtisíc hodín televízneho obsahu. Samozrejme, v prípade kúpi ide len o fámy a na jej potvrdenie alebo vyvrátenie si pravdepodobne ešte musíme počkať. Najväčšou konkurenciou pre všetky filmové spoločnosti je Disney, ktoré vlastní aj značku Marvel, so zatiaľ najrozsiahlejším filmovým a seriálovým vesmírom - Marvel Cinematic Universe.

Zdroj: TheVerge,