Amazon inštaluje do svojich vozidiel kamery s umelou inteligenciou

Spoločnosť Amazon, ktorá prevádzkuje jeden z najstarších a najväčších internetových obchodov, začala do svojich dodávok inštalovať kamery s umelou inteligenciou vyrobené americkým start-upom Netradyne.

Inteligentné kamery Dubbed Driveri, ktoré boli navrhnuté na detekciu 16 rôznych bezpečnostných problémov, majú štyri objektívy na snímanie bočných pohľadov vozidla, cesty a vodiča. Sú inštalované do dodávok spoločnosti Amazon a poskytujú vodičom spätnú väzbu v reálnom čase, ale taktiež monitorujú ich výkon.

„Investujeme do bezpečnosti v rámci všetkých našich prevádzok a nedávno sme začali do našej doručovacej flotily zavádzať špičkovú bezpečnostnú kamerovú technológiu,“ uviedla hovorkyňa Amazonu Deborah Bass pre portál CNBC. „Táto technológia poskytne vodičom upozornenia v reálnom čase, aby im pomohla zostať v bezpečí, keď sú na ceste.“

Medzičasom už táto bezpečnostná iniciatíva Amazonu čelí kritike neziskovej právnickej skupiny Fight for the Future, ktorá tiež spustila kampaň na zastavenie plánu Amazonu. Podľa nej „ide o najväčší rozmach podnikového dohľadu v histórii ľudstva“.

Amazon's plan to install artificial intelligence powered cameras on its fleet of thousands of delivery vehicles amounts to the largest expansion of corporate surveillance in human history. We'll be launching a campaign this week to stop this nightmare. https://t.co/CKRJXng1Tu