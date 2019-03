Alza používa v Bratislave pre rozvoz už aj cyklokuriérov

E-shop Alza v svojej najnovšej správe informuje, že na rozvoz tovaru v najužšom centre Bratislavy používa cyklokuriérov. Prečo?

Spoločnosť to odôvodňuje tým, že hlavným dôvodom pre zavedenie nového typu ekologickej prepravy bolo problematické centrum Bratislavy, kde platia pre nákladné automobily obmedzenia (možnosť obsluhy len v ranných hodinách alebo dokonca úplný zákaz vjazdu motorových vozidiel atď.). Povolenie do týchto zón udeľuje magistrát hlavného mesta len výnimočne a to za nemalý poplatok 4000 €. Naopak bicykle nelimituje v centre takmer nič, čo prináša firme obrovské možnosti do budúcnosti.

Novú službu spustil e-shop vlani na jeseň najprv v centre Bratislavy, kde v pilotnej prevádzke dokázal doručiť cca 300 zásielok mesačne. Tento rok chce tento typ prepravy viac rozšíriť. Výhodou je najmä ľahké doručovanie aj v dopravnej špičke a šetrnosť voči životnému prostrediu. V súčasnej dobe má obchod na Slovensku vo svojej flotile tri nákladné elektrobicykle, ktorými obsluhuje primárne pešiu zónu a oblasť starého mesta Bratislavy. V rámci rozvozového dňa zvládne jeden cyklokuriér doručiť v priemere 13 objednávok denne, čo je zhruba polovica toho čo klasická dodávka.

Kuriéri odchádzajú do ulíc denne od pondelka po piatku bez ohľadu na počasie. Víkendy majú z dôvodu slabšieho dopytu zatiaľ voľné. Výber tovaru s možnosťou doručenia cyklokuriérom je pritom široký, okrem XXL produktov dokáže dopraviť takmer akýkoľvek. Zatiaľ najväčšou perličkou testovacej prevádzky bol prevoz 65“ TV, 12 ks monitorov alebo sušiaka na bielizeň a žehliaca doska.

Alza vďaka cyklokurierom šetrí nielen náklady, ale aj životné prostredie. Pilotná prevádzka ukázala, že len v slovenskej metropole firma mesačne usporí 150 litrov paliva a viac ako 300 kg CO2. Zavedenie novej služby vyvolalo pozitívne ohlasy aj medzi bratislavskými zákazníkmi, niektorí dokonca tento typ dopravy sami dopytujú. Aj z tohto dôvodu e-shop počas jesene rozšíril rozvoz aj do mestských častí Petržalka, Ružinov a do ďalších podobne vzdialených lokalít. Tento rok chce pridať ešte ďalšie miesta v Bratislave a uvažuje sa aj o rozšírení do Prahy.

Zdroj: Alza