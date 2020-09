Acer predstavil nové ultrabooky s procesormi Intel Tiger Lake

Spoločnosť Acer predstavuje nové notebooky Swift 5 a Swift 3, ktoré sú poháňané procesormi Intel Core 11. generácie (Tiger Lake), Swift 5 získal ocenenie Intel Evo.

Oceňované tenké a ľahké notebooky Swift 5 sú jednými z prvých na trhu, ktoré boli testované, vyladené a oveverné, že spĺňajú požiadavky platformy Intel Evo, čo obnáša splnenie hardvérových špecifikácií spoločnosti Intel a kľúčových vlastností, ako je konzistentné odozva, okamžité prebudenie, dlhá výdrž na batériu a rýchle nabíjanie. Swift 5 (SF514-55) je ultraprenosný notebook zameraný na výkon, s dotykovou obrazovkou vybavenou antimikrobiálním dotykovým sklom Corning Gorilla Glass s možnosťou aplikovania antimikrobiálnej vrstvy aj na touchpad, klávesnicu a všetky kryty zariadení. Tiež bol otestovaný, že spĺňa požiadavky notebookové platformy Intel Evo. Okrem toho sa môže pochváliť celodennou výdržou na batériu a možno ho navyše aj rýchlo nabiť. Po obyčajnom 30 minútovom nabíjaní získajú používatelia štyri hodiny používania.

Swift 5 ponúka prémiové šasi zo zliatin horčíka s lítiom a horčíka, pričom práve vďaka tejto kombinácii je odolné a pritom ľahké - hmotnosť je menej ako 1 kg. Špeciálne navrhnuté pánty pri otvorení obrazovky zdvíhajú zadnú stranu notebooku, čo zlepšuje ergonómiu pri písaní, poskytuje lepší chladiaci výkon a udržuje pozornosť na žiarivom 14“ Full HD displeji. Ten sa môže pochváliť jasom 340 nitov a 100% pokrytím farebného priestoru sRGB. Je navyše na všetkých štyroch stranách obklopený úzkymi rámčekmi, čo má za následok dosiahnutie 90% pomeru veľkosti obrazovky k telu notebooku a kompaktnejšie rozmery. Dotykový displej je krytý antimikrobiálnym sklom Corning Gorilla Glass, ktoré bolo vyvinuté pre zníženie rastu pachov a elimináciu mikroorganizmov spôsobujúcich škvrny. Používatelia majú navyše možnosť mať toto antimikrobiálne riešenie aplikované aj na touchpad, klávesnicu a všetky kryty zariadení. Modely Acer Swift 5 (SF514-55) s procesormi Intel Core 11. generácie budú k dispozícii v októbri za cenu od 1099 eur.

Ďalej výrobca predstavuje dva modely Swift 3 poskytujú výkon: Swift 3 (SF313-53) maximalizuje zobrazovacie priestor a produktivitu vďaka 13,5“ 2K 3:2 displeju s vysokým jasom; Swift 3 (SF314-59) je elegantný, štýlový a vybavený 14“ Full HD 16:9 displejom. Tieto dva modely poskytujú ideálnu rovnováhu medzi výkonom a dizajnom, sú poháňané novými procesormi Intel Core i7 a Core i5 (11. generácie), môžu pochváliť elegantným kovovým šasi a najnovšími technológiami vrátane grafiky Intel Iris Xe a rozhrania Thunderbolt. Používatelia si tiež budú môcť vychutnať rýchle a spoľahlivé pripojenie k internetu vďaka Wi-Fi 6. Oba nové modely majú podsvietenú klávesnicu, využívajú rýchle SSD úložisko a majú do 16GB pamäte LPDDR4X. Okrem toho podporujú funkciu Windows Hello pre jednoduché a bezpečnejšie prihlásenie, a to prostredníctvom čítačky odtlačkov prstov. Modely Acer Swift 3 (SF313-53) s procesormi Intel Core 11. generácie budú k dispozícii v novembri za ceny od 899 eur, Swift 3 (SF314-59) od 699 eur.

Zdroj: Acer