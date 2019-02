5 mýtov a faktov o Huawei

V poslednej dobe je firma Huawei v mediach veľmi skloňovaná téma. Je to hlavne z dôvodu podozrenia firmy Huawei zo špionáže, spolupráce s čínskou vládou, nelegálneho obchodovania atď. Jednoducho povedané, na Huawei sa to valí z každej strany. Otázne je, len či obvinenia sú aj reálne alebo ide len o zdiskreditovanie firmy. Do našej redakcie sa dostala ďalšia tlačová správa od Huawei, ktorá sa snaží na tieto otázky odpovedať:

"V posledných týždňoch sa veľmi často skloňuje v médiách spoločnosť Huawei. Niektoré informácie však boli nepresné či dokonca nesprávne. Naša spoločnosť by preto rada fakticky upresnila najčastejšie sa opakujúce mýty.

1. Mýtus: Huawei musí odovzdávať informácie komunistickej strane

Fakt: V Číne neexistujú žiadne zákony alebo nariadenia, ktoré by nútili spoločnosť Huawei alebo akúkoľvek inú spoločnosť, aby do svojich výrobkov povinne inštalovala zadné vrátka tzv. "back doors", ktoré by mohli odosielať dáta na iné servery bez vedomia telekomunikačného operátora či užívateľov. Huawei nikdy od žiadnej vlády alebo vládnej inštitúcie takúto požiadavku nedostal a naša spoločnosť by s tým nikdy nesúhlasila.

Odborníci, ktorí sa k súčasnému dianiu okolo Huawei vyjadrovali, nikdy nepodložili vyššie uvedené tvrdenie konkrétnou analýzou, citáciou zákona či dôkazom. Na druhej strane, Huawei disponuje analýzou čínskeho práva v tejto oblasti od britskej právnickej kancelárie Clifford Chance LLP.

2. Mýtus: Ak vlastníte telefón Huawei, môžete byť odpočúvaný

Fakt: Neexistujú dôkazy o tom, že by zariadenia Huawei obsahovali akékoľvek komponenty, ktoré odosielajú dáta na čínske alebo iné servery bez vedomia majiteľa telefónu. Huawei sa podrobil niekoľkým nezávislým a náhodným testovaniam, ktoré nepreukázali žiadne riziko.

Spoločnosť prehlasuje, že všetky jej zariadenia sú bezpečné a nemá problém poskytnúť ich na nezávislé testovanie, a to aj na Slovensku. Celá kauza okolo Huawei sa týka predovšetkým budovania novej infraštruktúry 5G sietí v euroatlantickom priestore, čo je veľmi aktuálna téma, no netýka sa komerčne predávaných zariadení (napr. telefónov).

3. Mýtus: Spoločnosť Huawei je finančne podporovaná čínskym štátom

Fakt: Huawei je súkromná komerčná spoločnosť, 100-percentne vlastnená svojimi zamestnancami formou ESOP - Employee Stock Ownership Plan. Jej zakladateľ Ren-Zhengfei vlastní sám menej než 2 % všetkých akcií.

Huawei je v súčasnosti druhý najväčší predajca mobilných telefónov na svete s celkovými ročnými príjmami takmer 100 miliárd dolárov. Z celkového obratu investuje približne 15 % do výskumu a vývoja, čo je základný pilier inovácií, s ktorými si Huawei získal fanúšikov po celom svete.

4. Mýtus: Technológie Huawei by mohli vypnúť celú našu internetovú sieť

Fakt: Nie je možné vypnúť sieť na diaľku zo strany výrobcu bez súčinnosti operátora. Výrobca má prístup k niektorým komponentom siete po celú dobu fungovania, a to výhradne z dôvodu testovania čiastkových softvérov. Pre takéto prípady existujú v systéme tzv. “okná," ktoré vývojárom výrobca musí "otvoriť" prevádzkovateľ siete, a to spravidla na veľmi obmedzený čas.

Nie je možné, aby výrobca celú sieť riadil alebo dokonca vypol, bez toho, aby k tomu operátor dal výslovný súhlas, vytvoril k tomu podmienky alebo to vyžadoval. Všetky systémy fungujú v tomto zmysle rovnako, či sa jedná o výrobky Huawei alebo akejkoľvek inej spoločnosti.

5. Mýtus: Čína cez Huawei odpočúvala budovu Africkej únie

Fakt: Ide o nepravdivú informáciu. Spoločnosť Huawei nedodala do budovy Africkej únie žiadny svoj hardvér. Spoločnosť podnikla právne kroky voči osobám, ktoré vzniesli toto obvinenie."

Niektoré obvinenia znejú veľmi neuveriteľne. Napríklad také celosvetové vypnutie internetovej siete. Ďalšou zaujímavosťou je, že tieto obvinenia sa začali objavovať v dobe, keď sa Huawei dostal medzi TOP výrobcov telefónov.

Zdroj: TS Huawei, vlastné