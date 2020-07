Najlepšie špunty za pár EUR? Tie od spoločnosti ALZA

Hľadáte lacné Bluetooth slúchadlá, ktoré ešte aj slušné hrajú? Máme prekvapivé riešenie. Môžu byť produkty od ALZY vôbec dobré? Otestovali sme prenosné in-ear slúchadlá, ktorým sa slangovo nadáva „špunty“ AlzaPower Shpunty.

V prvom rade musím zdôrazniť, že toto nie je reklama Alza a slúchadlá som zakúpil z dôvodu používania a neskôr testu. Hľadal som jednoduché slúchadlá na denne používanie, ktoré by nestáli ako nové Apple Airpody a boli by aspoň ako-tak použiteľné. Počas výpredaja mali slušné hodnotenie AlzaPower Shpunty za cenu len 21.90€ (pričom sa dali kúpiť aj pod 20€). Možno vás hneď prekvapím, že do 14-dňovej lehoty som slúchadlá nevrátil.

Balenie

True Wireless Špunty dorazili v jednoduchej recyklovanej „eko“ krabičke s nápisom „APW“, čo je značka ALZA POWER. V krabičke nájdete nabíjací dock so slúchadlami, jednoduchý manuál, krátky asi 8cm, mikroUSB kábel a dvojicu náhradných gumených vložiek s rôznymi veľkosťami. K dispozícií tak máte rovno 3 veľkosti.

Výrobca po kúpe odporúča dobiť dock (ten je čiastočne od kúpy dobitý, avšak odporúča sa dobiť na maximum) a zároveň slúchadlá. Dobíjací dock je pomerne veľký a asi prvá vec, čo mu vytknem je, že nemá uzatvárateľný vŕšok. Slúchadlá v ňom držia silným magnetom, takže ani pri značnej snahe z docku nevypadnú. Plastový dock je spracovaný veľmi kvalitne, síce tam nájdeme pár nezrovnalostí ale nič, na čom by ste sa porezali prsty. Skrátka sú to lacné slúchadlá a nejaké nedokonalé hrany sú prípustné. Na zadnej strane docku nájdeme mikroUSB konektor a dvojicu malých LED svetielok, ktoré indikujú stav nabíjania. Nabíjanie je označené zelenou farbou, dobitie poznáte tak, že LED svetielka zhasnú. Inak má samotný obal so slúchadlami pár desiatok gramov a je porovnateľný ak nie ľahší ako ten od Apple Airpodov. Váži len 30 gramov, pričom samotné slúchadlá len 4 gramy. Rozmery slúchadiel sú 24×21×26 milimetrov.

Samotné slúchadlá sú klasické špunty s vymeniteľnou gumovou vložkou. Obe sú symetrické, avšak rozdelené na pravé a ľavé. Je to spôsobené zakriveným slúchadla. Obe slúchadlá majú integrovaný mikrofón, samozrejme bez ANC (aktívne potláčanie šumu v pozadí) a taktiež je tam tlačidlo, ktoré výrobca nazýva MFB, označené nápisom „APW“, ktoré popíšem nižšie. Zospodu nájdeme ešte magnetický konektor, pomocou, ktorého sa nabíjajú. Inak všetky operácie so slúchadlami vykonávate práve pomocou „MFB“ tlačidiel. Tie sú dostupné na oboch slúchadlách. Slúchadlá sa dajú využívať nezávisle ako handsfree. Prehrávanie hudby, pozastavenie hudby či zdvihnutie a zloženie hovoru sa ovláda jednoduchým stlačením. Počas hovoru je možné stlmiť mikrofón dvojklikom. Je to zaujímavá funkcia, ktorú veľmi oceňujem. Hlasový asistent akým je Siri, sa vyvoláva dlhým podržaním tlačidla. Dlhým podržaním tlačidla počas hovoru je možné prehadzovať hovor medzi slúchadlami alebo telefónom. Pri prehrávaní hudby je samozrejme možné preskakovať dopredu a dozadu medzi skladbami buď dvojklikom na pravej (dopredu) a ľavej strane (dozadu) alebo jednoduchým trojklikom pre krok dozadu na pravom slúchadle.

S telefónom sa páruje vždy len jedno slúchadlo. Párovanie slúchadiel medzi sebou je automatické a funguje absolútne bez problémov. Čo je skvelé, že môžete používať len jedno slúchadlo, ak sa dodatočne rozhodnete aj druhé tak sa pripojí úplne samo. Stačí ho vybrať z doku a automaticky spojí a začne prehrávať. Slúchadlá je možné taktiež individuálne vypnúť, buď jednoduchým podržaním po dobu 3 sekúnd alebo vložením do nabíjacieho doku. Oceňujem dvojfarebnú LEDku – Červená farba značí dobíjanie a biela plné nabitie.

Špecifikácie