Mini ukážka : Modrá zostava v NZXT H400i

Postaviť malú skrinku býva vždy trochu výzva. To, že ste obmedzený priestorom nejednému z nás spraví vrásky na čele. Zrazu si treba dať pozor na dĺžku GPU, počet PCIe zariadení, vybrať správne chladenie, či rozmyslieť aké disky do zostavy použiť.

V dnešnom krátkom mini článku vám ukážem zostavu, ktorú som skladal naposledy.

Základom tohto buildu bola skrinka NZXT H400i v netradičnom modrom prevedení kde som si povedal, že sa nebudem obmedzovať výberom komponentov. Jediným obmedzením bola veľkosť základnej dosky – do NZXT H400i dáte maximálne micro alebo mini ITX dosku. Takže doska v zostave bude Asus B150 pro Gaming s procesorom Intel i7-6700k, voľba pamätí padla na overený RGB Kit Corsair 16GB a o chladenie CPU sa postará AiO chladič Enermax Liqtech II 280mm. Zostavu doplní grafická karta od MSI - RTX 2070 8GB Gaming Z. Podsvietenie chladiča, RAM pamätí aj samotnej skrinky bude modré aby sa tak pekne doplnila farba skrinky.



Popravde z kombinácie H400i a MSI 2070 Gaming som mal trochu obavy. Špecifikácie síce hovoria o tom, že sa karta do skrinky zmestí, no veľmi na tesno. Takže sám čakám ako to nakoniec dopadne a či nebude treba vymýšľať ako dostať kartu do skrinky. AiO by mal ísť do prednej časti skrinky a o dobrý prievan sa v skrinke, okrem ventilátorov na Liqtech II chladiči, sa postarajú dva ventilátory Noctua NF-P12. Jeden z nich bude umiestnený v zadnej pozícii a druhý v hornej. Enermax Liqtech II nešiel do hornej časti aj kvôli tomu, že pri tak malej veľkosti skrinky by sa hadice nepekne krútili a výsledný efekt by nebol až tak pekný.

Podsvietenie je už asi vopred dané a už som spomenul vyššie – všetko bude ladené do modrej farby podľa skrinky H400i. V tejto zostave nepoužijem RGB ventilátory ale ako som spomenul pár riadkov dozadu NF-P12 zo série Redux. Antivibračné podložky aj kábliky budú v tomto prípade rovnako modré.

Použité komponenty

Skrinka NZXT H400i Blue

Grafická karta MSI RTX 2070 Gaming Z 8GB

Základn8 doska Asus B150 Pro Gaming/Aura

Procesor Intel i7-6700k

RAM Corsair 16GB RGB

AiO Enermax Liqtech II 280mm

Zdroj Be Quiet Straight Power 750W Gold

SSD: A-Data,&WD Blue

2x Noctua NF-P12 Chromax

Hlavnými aktérmi sú:

Približná cena zostavy: 1350 eur. Pozrime sa na to, ako to celé vlastne dopadlo :)